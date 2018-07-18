برنامج ذكي لتدريب الطلبة وإلحاقهم بالعمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني»، الذي يأتي ضمن مبادرة «توطين 360»، وهي إحدى المبادرات التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، وإرشادهم مهنياً، وتمكينهم، وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال حفل نُظِّم أمس في جامعة زايد في دبي، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم المهيري، وعدد من المسؤولين في كلتا الوزارتين وجامعة زايد.

ويتيح البرنامج للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي التي يطرحها القطاع الخاص من خلال التطبيق الذكي «وجهني»، الذي قامت الوزارة بتطويره بما يتيح للمستخدمين التعامل معه وفقاً لخطوات تتميز بالسهولة والسرعة، وذلك في متجري «أندرويد» و«أبل ستور».

وقال الهاملي إن التوطين من الأولويات الوطنية التي انعكست في الرؤية والخطة الاستراتيجية للوزارة، التي تبنت منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين، بما يلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، تشمل اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة، وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة (التوطين النوعي)، إضافة إلى تحفيز وتشجيع أصحاب العمل والمواطنين على إقامة علاقة عمل بينهما.

وأكد على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم والجامعات في تنفيذ برنامج «وجهني»، الذي من شأنه تمكين الطلبة، وبناء قدراتهم ومهاراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائفه المستقبلية، والاستفادة من التجارب والخبرات، والاطلاع على بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار إلى مساهمة «وجهني» في دعم جهود الهيئات التدريسية والمرشدين المهنيين في التقريب بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، خصوصاً أن البرنامج يتيح لهم الاطلاع والإشراف على سجلات الطلبة الذين يتقدمون للالتحاق بفرص التدريب والعمل الصيفي، والتنسيق معهم ومع فريق «وجهني» في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

من جهتها، قالت المهيري خلال كلمتها في حفل إطلاق التطبيق إن وزارة التربية والتعليم أعدت العديد من المبادرات لتشجيع الطلبة على العمل في القطاع الخاص، وكانت من أهمها طرح مادة إدارة الأعمال كمادة أساسية في المسار العام في المرحلة الثانوية، فضلاً عن المهرجان الوطني للعلوم والابتكار، الذي يعد منصة مثالية يتنافس فيها الطلبة على طرح أفضل الأفكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتستطيع منشآت القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والمناطق الحرة الاستفادة من البرنامج لجذب شريحة أكبر من الطلبة للتقديم على الفرص المتاحة.

ويستهدف التطبيق، إضافة إلى طلبة الجامعات، طلبة الثانوية العامة أيضاً من الصفين الأول والثاني الثانوي للانضمام إلى التدريب الميداني، الذي يستغرق ما بين أسبوع وشهر، وكذلك الوظائف الصيفية التي تستمر ما بين شهر وشهرين.