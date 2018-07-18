إنشاء روضتي أطفال في منطقة الفلاح بكلفة 85 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن مباشرتها تنفيذ العمل بمشروعي إنشاء روضتي أطفال تمثلان المجموعة الأولى من المرحلة الثامنة في منطقة الفلاح بأبوظبي، ضمن برنامج مدارس المستقبل، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن المشروعين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 85 مليون درهم، وعلى مساحة بناء إجمالية تقارب 11 ألف متر مربع للروضتين.

وأفاد مدير إدارة مشروعات التعليم في قطاع إدارة إنشاء المباني في «مساندة»، المهندس صالح آل علي، بأن العمل في المشروعين يتم وفق البرنامج المخطط لها، والذي يأتي في إطار برنامج مدارس المستقبل، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم، التي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل.

وأكد حرص «مساندة» في تنفيذها المشروعات على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، مشيراً إلى أن المشروعات تم تصميمها لتتوافق مع معايير نظام استدامة للتقييم بدرجة لؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة.

وأوضح آل علي أن المشروعين يتضمنان إنشاء وإنجاز روضتي أطفال في منطقة الفلاح، الأولى بكلفة نحو 44.4 مليون درهم على مساحة تقدر بـ5000 متر مربع، والثانية أيضاً في منطقة الفلاح على مساحة 5000 متر مربع بكلفة نحو 40.6 مليون درهم.

وشدد على أهمية توفير البيئة المثالية للتعليم، من خلال بناء مدارس حديثة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الفنية التي تدعم تطوير العملية التعليمية.