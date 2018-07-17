62 % تراجعاً في مخالفات المنشآت الصناعية بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـــ الفجيرة

كشفت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن انخفاض المخالفات البيئية والإدارية، ومخالفات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، خلال النصف الأول من العام الجاري، من 16 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى ست مخالفات، بتراجع نسبته 62%، حسب مدير عام المؤسسة، المهندس علي قاسم، الذي أوضح أن تطوير عمليات المراقبة عبر الكاميرات والطائرات أسهم بشكل كبير في سرعة رصد الانبعاثات المطلوبة، وسرعة التدخل لعلاج الخلل بهذه المنشآت، إلى جانب إلزام هذه المنشآت باختيار أفضل التقنيات الحديثة المتاحة لأنظمة كبح الغبار وغيرها من الأنظمة، التي تسهم في التحكم بالانبعاثات للحدود المسموح بها.

وأكد أن الرقابة بالكاميرات، واستخدام الطائرات، يسهمان في رصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار اليوم، ما يوفر مراقبة هذه المنشآت بشكل تفصيلي، إلى جانب استخدام تقنية الطائرة بدون طيار، التي أسهمت في رصد جميع أنشطة المقالع والكسارات، مثل الحفر والتفجير ومناولة المواد وعمليات النقل في الموقع.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تكثيف عملها وزيادة عدد الدوريات التفتيشية والرقابية، للحد من أي نسب تلوث قد تُلحق الضرر بصحة الإنسان والسكان والبيئة في الإمارة، موضحاً أن اللائحة التنظيمية تهدف إلى حماية البيئة وضمان النمو المستدام للمقالع والكسارات، والمحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، إذ تلتزم جميع المقالع والكسارات بتنفيذ إجراءاتها واشتراطاتها في أعمالها اليومية، خصوصاً في ما يتعلق بالحفر والتفجير.