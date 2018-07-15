«الاتحادية للشباب» تطلق الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتضمن مجموعة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية لشباب الإمارات من الفئة العمرية من 10 أعوام حتى 30 عاماً، في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات في بناء ودعم قدرات الشباب، واستغلال أوقات فراغهم، وحرصاً على تقديم الأفضل لهم، وبهدف الاستثمار الأمثل في مواهبهم في الفترة الصيفية من أجل الارتقاء بحياتهم المستقبلية.

وتطرح الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات والمقرر انعقادها في جامعة حمدان بن محمد الذكية، بمنطقة الرّوية، في الفترة ما بين 22 و29 يوليو الجاري، أكثر من 100 ورشة ودورة مقدمة من مؤسسات عالمية حول التكنولوجيا، والثقافة، والمهارات الفنية والإدارية والشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي تهدف لاستثمار وقت الشباب، واكتساب المهارات والقدرة على المنافسة والإبداع، وإضافة إنجازات لسيرتهم الذاتية، إلى جانب غرس القيم الوطنية في المشاركين، وتدريبهم على الإبداع والإنتاج والابتكار، وتسليحهم بالعديد من المهارات والمعارف التي يحتاجها الشباب في حياتهم العملية والمهنية، إضافة إلى اكتشاف المواهب في شتى المجالات، والتركيز على بناء الإنسان بمختلف جوانبه. وتعقد الأكاديمية في مكان واحد ولمدة أسبوع، لتكون نموذجاً في بناء القدرات، وتتسع أنشطتها في كل عام.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل فارس المزروعي، إن الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات تعد منصة لبناء القدرات من خلال إعداد سلسلة من البرامج والأنشطة وورش العمل التي تحرص على بناء جيل من الشباب المتسلح بالمعرفة، والقادر على الإبداع في مجتمع مترابط متمسك بهويته الوطنية، مؤكدةً أن المبادرة التي سيتم عقدها سنوياً تنطلق من إمارة دبي على أن تشمل الأنشطة الأكاديمية مختلف إمارات الدولة خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت أن المؤسسة تعمل مع كثير من الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات وحول العالم من مؤسسات حكومية وخاصة على تعزيز وتمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع.

من دون رسوم

ستكون الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات متاحة للمشاركين من دون أي رسوم، بهدف إتاحة الفرص لجميع الشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب العلوم المفيدة من أجل مستقبل قيادي وريادي مبهر، فهم قادة المستقبل والاستثمار الحقيقي للوطن. للتسجيل في برامج الأكاديمية الصيفية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: summer.youth.gov.ae، كما أنه سيتم توفير المواصلات في كل مناطق الدولة.