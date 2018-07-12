بالفيديو...حملة إماراتية لحظر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

دعت عائلات إمارتية، إلى حملة شعبية لمقاطعة الأجهزة الرقمية لما تحمله من ألعاب إلكترونية، خصوصاً «بلاي ستيشن»، نظراً لتأثيرها السلبي على سلوكيات أطفالهم وتركيزهم ودراستهم.

وبدأت مجموعة من قبيلة الشوامس، الحملة بحظر الألعاب الإلكترونية على أبنائهم، الأمر لاقى استحساناً وإعجاباً من عائلات عدة. كما أتلف أفراد من قبيلة الخييلي أجهزة إلكترونية، استجابةً منهم للمبادرة، التي تهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية الناتجة عن الألعاب الإلكترونية.

يشار إلى أن دراسات عدة أثبتت خطورة إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية، لاسيما أنها تجعل الطفل أكثر انطوائية وعدوانية من غيره.وأكدت الدراسات أن هذه الألعاب الالكترونية تُطلق المزيد من الإشعاعات على مستخدميها بما يؤثر على صحة النظر والجهاز العصبي، بالإضافة إلى بعض الأضرار الأخرى المتعلقة بمشاكل في الأطراف المستخدمة لهذه الألعاب وغيرها من الأطراف القريبة للعبة، اضافة الى عن حدوث ما يسمى بتشوه النسق العقلي والذي له دور رئيسي في بناء وتطور العقل.

ومن الناحية الاجتماعية فإن أعراض إدمان الألعاب الالكترونية تتسبب في اضطرابات النوم ، والعزلة الاجتماعية ، وفقدان القدرة على التفكير السليم ، مع الفشل في نواحي الحياة .