يوم توظيف فوري للمواطنين في «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد عن تنظيم «اليوم المفتوح للتوظيف الفوري» للمواطنين بعد غدٍ في اتحاد مول، من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد بن كنيد، إن تعاونية الاتحاد تعمل على بلورة خطط التوطين ورؤية 2021، التي أطلقتها الحكومة لمضاعفة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي، مشيراً إلى أن التعاونية تعمل على الإسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة على سد الفجوة الهيكلية من حيث نسبة المواطنين مقارنةً بغيرهم، وتمركز معظم المواطنين في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن «تعاونية الاتحاد توفر الإمكانات كافة للموظفين للإبداع والتميز في مجال العمل، وتنظيم العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة المتميزة»، مضيفاً أن التعاونية تقدم العديد من المميزات لموظفيها، مثل الرواتب والمزايا المغرية وساعات العمل المناسبة، إضافة إلى عملية التدريب المرتبطة بالمسار الوظيفي التي تؤهلهم للحصول على فرص التطور الوظيفي داخل المؤسسة، كما استحدثت وحدة (إسعاد الموظفين)، التي تُعنى بتنفيذ برامج وخطط وأنشطة تهدف لإسعاد أفراد أسرة تعاونية الاتحاد».