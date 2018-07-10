«بريد الإمارات» تنظّم حملات للتبرّع بالدم تعزيزاً لقيم زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت مجموعة بريد الإمارات، حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مقر بريد أبوظبي المركزي، وبريد الشارقة المركزي، وبريد عجمان المركزي، وبريد الفجيرة المركزي، وبريد رأس الخيمة المركزي. ويأتي ذلك تفعيلاً لمبادرة «دمي لوطني» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ولاقت الحملات، التي بدأت في الثاني من يوليو الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته، تجاوباً كبيراً من موظفي ومتعاملي «بريد الإمارات»، وهي تهدف إلى تعزيز القيم الثابتة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منها تقديم العون لأصحاب الحاجة، وترسيخ مبادئ التطوع والتكاتف والتعاون لمساعدة الآخرين.

وقال المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، عبيد محمد القطامي: «تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه، وبناءً على الدور المهم الذي لعبته مجموعة (بريد الإمارات) في دعم المجتمع على مختلف الصعد، من خلال إطلاقها لمبادرات متميزة، وتعاونها المستمر لتقديم مساهمات تطال جميع الفئات، تأتي مشاركتنا في مبادرة (دمي لوطني) بتنظيم هذه الحملة في إطار تعزيز دور المجموعة كمؤسسة فاعلة تجاه المجتمع».

وأضاف: «تأتي إعادة تفعيل (دمي لوطني) ضمن مبادرات (بريد الخير) في (عام زايد) لغرس القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في المجتمع، للمساهمة الإيجابية وتشجيع روح التعاون بين الأفراد في المجتمع، كما أنها تؤكد دعم ورعاية القيادة الحكيمة لفعاليات المسؤولية المجتمعية، وكون التبرع بالدم عملاً إنسانياً نبيلاً يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى».