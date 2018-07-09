توحيد مراكز خدمة المتعاملين في «تم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، أخيراً، ورشة عمل تهدف إلى توحيد مراكز خدمة المتعاملين في حكومة أبوظبي في مركز «تم» للخدمة الموحدة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن الورشة تأتي في إطار تهيئة مراكز خدمة المتعاملين في الإمارة للعمل ضمن منظومة موحدة تجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، بهدف تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تسهيل حياة السكّان، وتوفير كل سبل النجاح لهم، إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة.

وتُعدّ «تم»، منصة حكومية تهدف إلى تقديم خدمات موحدة وشاملة، وتمكّن الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية رقمياً عبر قنوات آمنة. ويشمل هذا النموذج المستقبلي كل القطاعات، مثل السكن والتعليم والصحة والترفيه والأسرة والمجتمع، وغيرها، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى منه في الأول من نوفمبر المقبل بإنشاء ثلاثة مراكز في أبوظبي والعين والظفرة، تشمل 80% من معاملات الجهات الحكومية.