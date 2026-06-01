1028 حالة مشتبه في إصابتها بـ «إيبولا» بالكونغو

ارتفع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «إيبولا»، في الكونغو الديمقراطية، إلى 1028 حالة.

وذكر وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، صامويل روجر كامبا، أن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت، حتى نهار الجمعة الماضية، 1028 حالة، بعد أن كانت 906 حالات في اليوم السابق، كاشفاً أن تفشي سلالة «بونديبوغيو» من فيروس «إيبولا» لايزال مستمراً في بلاده مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضاً، وقالت منظمة الصحة العالمية، في أوائل مايو الماضي، إن تفشي فيروس «إيبولا» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ، على الأرجح، قبل شهرين، معلنة عن تفشي سلالة «بونديبوغيو» النادرة التي لا يوجد لقاح للوقاية منها. وأثار ذلك قلق الخبراء بسبب طول المدة التي ظل فيها الفيروس من دون اكتشاف، بينما كان ينتشر عبر منطقة مكتظة بالسكان، ما جعل من الصعب تتبع وعزل المخالطين للأفراد المصابين.