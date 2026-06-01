18.4 ألف أضحية استقبلتها مقاصب دبي خلال العيد

شهدت مقاصب بلدية دبي، خلال عيد الأضحى 2026، إقبالاً كبيراً من المضحين، حيث أنجزت ذبح وتجهيز 18 ألفاً و377 أضحية على مدار أيام الموسم، في خمسة مقاصب، وسط إجراءات تشغيلية وتنظيمية اتسمت بالسرعة والانسيابية، وخطط رقابية وصحية متكاملة ضمنت سلامة الأضاحي وجودة اللحوم.

وقال مدير قسم المقاصب في البلدية، عبدالله العباسي لـ«الإمارات اليوم»، إن المقاصب شهدت حركة نشطة وإقبالاً لافتاً خلال عيد الأضحى، حيث حرصت البلدية على توفير تجربة متكاملة وسلسة للمتعاملين من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الدخول والخروج وتنظيم مسارات المراجعين بما يضمن إنجاز الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن فرق العمل كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المضحين، من خلال خطة تشغيلية متكاملة شملت رفع الجاهزية الفنية والتشغيلية للمقاصب، وتعزيز الكوادر البيطرية والفنية والإشرافية، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة عالية طوال أيام العيد.

وأوضح أن إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المقاصب خلال الموسم 18 ألفاً و377 أضحية، توزعت بين 2719 أضحية في يوم عرفة، و8303 أضاحٍ في أول أيام العيد، و3949 أضحية في اليوم الثاني، و2459 أضحية في اليوم الثالث، و947 أضحية في اليوم الرابع، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المقاصب الرسمية المعتمدة والخدمات المتطورة التي توفرها البلدية للمضحين.

وأضاف أن مقصب القصيص استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأضاحي المنفذة خلال عيد الأضحى، حيث استقبل 9227 أضحية، ما يعكس حجم الإقبال الكبير الذي شهده المقصب باعتباره أحد أكبر المقاصب في الإمارة، وجاء المقصب السريع في القصيص في المرتبة الثانية بإجمالي 3873 أضحية، يليه مقصب القوز الذي استقبل 2724 أضحية، فيما بلغ عدد الأضاحي في مقصب الليسيلي 2090 أضحية، بينما استقبل مقصب حتّا 463 أضحية خلال الموسم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها المقاصب البلدية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد أن البلدية حرصت على تطبيق إجراءات رقابية وصحية مشددة في جميع مراحل العمل، بدءاً من الفحص البيطري للمواشي قبل الذبح، مروراً بعمليات الذبح والتجهيز، وانتهاءً بالفحص النهائي للحوم قبل تسليمها للمتعاملين، لضمان سلامتها وخلوها من أي أمراض قد تؤثر في الصحة العامة.

وأشار إلى أن المقاصب شهدت انسيابية كبيرة في حركة العمل رغم كثافة الإقبال، بفضل جاهزية خطوط الإنتاج، وتطوير الإجراءات التشغيلية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الحشود، الأمر الذي أسهم في تقليص أوقات الانتظار، والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمضحين.

ولفت إلى أن البلدية واصلت كذلك توفير خدمات شراء وتجهيز وتوصيل الأضاحي عبر التطبيقات الذكية المعتمدة، بما يتيح للمتعاملين إنجاز كامل إجراءات الأضحية إلكترونياً، من دون الحاجة إلى زيارة الأسواق أو المقاصب، وهو ما أسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز راحة الجمهور.

وأكد أن النتائج المحققة خلال موسم عيد الأضحى تعكس نجاح الخطط التشغيلية والتنظيمية التي وضعتها بلدية دبي، واستمرار جهودها في تطوير خدمات المقاصب ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وسريعة ومتوافقة مع أعلى المعايير الصحية والشرعية، ويعزّز جودة الحياة ورضا المتعاملين في الإمارة.