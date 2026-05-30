الوضع الصحي في الدولة مستقر.. "الطوارئ والأزمات" و"الصحة ووقاية المجتمع" تتابعان مستجدات فيروس "إيبولا"

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرار تعزيز الجاهزية الوطنية لمتابعة المستجدات الصحية والتعامل مع مختلف التحديات الوبائية وفق نهج استباقي يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد علي الصايغ، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمستجدات المرتبطة بفيروس «إيبولا» وتعزيز جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الصحية في الدولة.

وأكدت الجهات المعنية أن الوضع الصحي في الدولة مستقر، وأن منظومة الرصد والاستجابة الصحية الوطنية تواصل عملها بكفاءة وفاعلية.