«اطمئن بعد المناسك».. خطة صحية للكشف المبكر وفحص الحجاج العائدين إلى الدولة

فعّلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منظومة صحية متكاملة لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الدولة مع بدء عودتهم من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وذلك ضمن خطتها الوقائية لموسم حج 2026، التي تمتد من مرحلة ما قبل السفر وحتى ما بعد العودة، بهدف تعزيز سلامة الحجاج وضمان استقرار أوضاعهم الصحية بعد رحلة الحج، والحد من أي مضاعفات صحية محتملة قد تنتج عن الإجهاد البدني أو التعرض للأمراض التنفسية خلال الموسم.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن فرق الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة رفعت جاهزيتها لاستقبال الحجاج العائدين عبر شبكة المراكز الصحية التابعة لها، من خلال إطلاق النسخة المطورة من مبادرة «اطمئن بعد المناسك» لعام 2026، ضمن منظومة وقائية وعلاجية متكاملة تهدف إلى متابعة الحالة الصحية للحجاج بعد العودة، وتعزيز الكشف المبكر عن أي أعراض أو مضاعفات صحية، خصوصاً بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية بعد السفر والتنقل والازدحام.

وحددت المؤسسة ستة إجراءات وقائية رئيسة للحجاج بعد العودة من الأراضي المقدسة، شملت «الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول كميات كافية من السوائل لتعويض فقدان السوائل والإجهاد الحراري، إضافة إلى مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الحمى أو السعال بصورة تؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية خلال أول أسبوعين بعد العودة». كما أوصت المؤسسة بضرورة تغطية الفم والأنف بالمنديل عند السعال أو العطس، وغسل اليدين جيداً وبشكل منتظم، إلى جانب تجنب مخالطة الآخرين للحد من احتمالية نقل العدوى، خصوصاً في حال ظهور أعراض تنفسية أو الشعور بإرهاق شديد بعد رحلة الحج، مؤكدة أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على سلامة الحاج والمجتمع.

وأكدت المؤسسة أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية بعد العودة من الحج، إلى جانب استمرار جهود الرصد الصحي والتوعية المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن نهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية المرتبطة بموسم الحج.

ودعت المؤسسة الحجاج العائدين إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية، والاستمرار في تناول الأدوية الموصوفة لهم، ومراقبة أي أعراض صحية غير معتادة قد تظهر بعد العودة، مع التأكيد على أهمية مراجعة المراكز الصحية عند الحاجة للحصول على التقييم الطبي والرعاية المناسبة، بما يسهم في سرعة التدخل والعلاج والحد من تفاقم الحالات الصحية.

وأوضحت أن النسخة المطورة من مبادرة «اطمئن بعد المناسك» توفر باقة متكاملة من خدمات المتابعة الصحية للحجاج بعد العودة، تشمل الفحوص الوقائية والاستشارات الطبية وخدمات الدعم النفسي، إضافة إلى متابعة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية للحجاج بعد انتهاء الرحلة.

وأضافت أن خدمات المتابعة الصحية متوافرة عبر 43 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و10 مراكز للصحة العامة التابعة للمؤسسة، بما يضمن سهولة وصول الحجاج العائدين إلى الخدمات الصحية في مختلف مناطق الدولة، ويوفر منظومة متابعة متكاملة تسهم في تعزيز الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة للحالات التي تستدعي التدخل الطبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، إن «الإمارات الصحية» تواصل تنفيذ خطتها الصحية المتكاملة للحج من خلال تفعيل خدمات المتابعة والرعاية اللاحقة للحجاج، مشيراً إلى أن الفرق الطبية تتابع أوضاع الحجاج الصحية عبر منظومة رقمية وخدمات استشارية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوقاية والحد من المضاعفات المرتبطة بالإجهاد أو الأمراض التنفسية أو الإجهاد الحراري بعد العودة من المناسك.

وأضاف أن المؤسسة سخّرت حلولاً رقمية ذكية لدعم الحجاج خلال مرحلة ما بعد العودة، تشمل خدمات الاستشارات الصحية عن بُعد، وإرسال الرسائل التوعوية والإرشادات الطبية، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة مع الفرق الطبية للتعامل مع أي أعراض صحية قد تظهر بعد أداء المناسك، بما يضمن سرعة التدخل الطبي ورفع كفاءة الاستجابة الصحية.