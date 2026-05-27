«الإمارات الصحية» تدعو حجاج الدولة إلى الالتزام بالإرشادات

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حجاج الدولة إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية طوال فترة الحج، لأداء المناسك في أجواء صحية وآمنة.

وحددت ضمن دليلها التوعوي، الخاص بحجاج الدولة، إجراءات صحية ووقائية لحماية الحجاج، شملت الوقاية من العدوى، والجفاف، وضربات الشمس، والتسمم الغذائي، إلى جانب التحذير من الممارسات الخاطئة التي قد تهدد صحة الحجاج في ظل الازدحام وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أهمية الالتزام بخمسة إجراءات احترازية أساسية أثناء أداء المناسك، تضمنت غسل اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل المناشف والأواني وسجادات الصلاة، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الوجه والعينين بأيدٍ غير نظيفة، إضافة إلى ضرورة طلب الرعاية الطبية فور الشعور بأي أعراض مرضية.

كما حذرت من خمس ممارسات شائعة يفضل تجنبها أثناء الحج، تشمل عدم شرب السوائل بكميات كافية، وتناول الأدوية من دون استشارة الطبيب، وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وإهمال النظافة الشخصية، والإفراط في تناول الطعام، مؤكدة أن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى الإرهاق والجفاف واضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض.

وأوضح الدليل أن الجفاف حالة تنتج عن الحمى، والإسهال، والقيء، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وفرط التعرق، والتبول الزائد، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل العطش الشديد، والتعب، وخفقان القلب، وجفاف الفم والشفاه والعينين، وتغير لون البول إلى الأصفر الداكن، كما أوصى بشرب السوائل التعويضية، مع إمكانية استخدام المحاليل الوريدية في بعض الحالات.

وحذر من ضربة الشمس، نتيجة التعرض الطويل للحرارة المرتفعة مع الجهد البدني وقلة السوائل.

ودعت المؤسسة الحجاج إلى الإكثار من شرب الماء، واستخدام المظلات الفاتحة، وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون، وأخذ فترات راحة في الأماكن المظللة أو المكيفة، واستخدام واقٍ شمسي بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30، إلى جانب طلب الرعاية الطبية فور الشعور بالدوار أو الإجهاد الحراري.

واستعرض الدليل خطوات إسعافية للتعامل مع حالات ضربة الشمس، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، وإزالة الملابس الخارجية، وتبريد الجسم بالماء خصوصاً منطقتي الرأس والرقبة، وتعريض المصاب لمصدر هوائي مثل المكيف أو المروحة، وإعطائه السوائل، وانتهاءً بطلب الإسعاف والتوجه إلى أقرب منشأة صحية.

وأشار الدليل إلى أن المواقع التي تُعد الأكثر عرضة لوقوع إصابات ضربات الشمس، هي مناطق الطواف وصعيد عرفات ومشعر منى، خصوصاً في مواقع رمي الجمرات وأماكن ذبح الأضاحي، نتيجة الازدحام وطول مسافات المشي والتعرض المباشر للشمس.

وتوافد حجاج دولة الإمارات إلى عرفة، أمس.

وقال مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، إن توافد حجاج دولة الإمارات، إلى عرفة تم بسهولة ويسر، وجميعهم بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة، من الفِرَق الطبية المرافقة لهم، ويحرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفير شتى سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم، وتلبية احتياجاتهم كافة في هذه الأيام المباركة.