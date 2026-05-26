لحجاج الدولة.. 13 إجراءً وقائياً مهماً لتجنب الجفاف وضربات الشمس والتسمم الغذائي

حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 13 إجراءً وقائياً وإرشادياً لتجنب الإصابة بضربات الشمس والجفاف والتسمم الغذائي خلال موسم الحج، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة حجاج بيت الله الحرام ورفع الوعي الصحي بالمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والازدحام أثناء أداء المناسك.

ودعت المؤسسة حجاج دولة الإمارات عبر دليل توعوي عن "إرشادات الحاج" إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، ومراجعة الطبيب فور الشعور بأي أعراض صحية، بما يسهم في أداء المناسك بأمان والمحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم.



الوقاية من ضربات الشمس:

-شرب كميات كافية من المياه والسوائل واستخدام المظلات ذات الألوان الفاتحة.

-ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، وأخذ فترات راحة في الأماكن المظللة أو المكيفة.

-استخدام واقٍ شمسي بدرجة SPF 30 على الأقل.

-طلب الرعاية الطبية فور الشعور بالدوار أو الإجهاد الحراري.

-تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، خاصة أثناء الطواف وفي عرفات ومنى.

الوقاية من الجفاف:

-المحافظة على شرب السوائل باستمرار.

-عدم إهمال أعراض الجفاف مثل العطش الشديد وجفاف الفم وخفقان القلب.

-تجنب الإجهاد البدني الشديد والتعرض الطويل للحرارة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

الوقاية من التسمم الغذائي:

-غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أو تحضيره.

-التأكد من صلاحية الأطعمة قبل تناولها، وغسل الخضروات والفواكه جيداً، وتناول الطعام النظيف والمطهو جيداً.

-تجنب اللحوم النيئة والمأكولات البحرية غير المطهية.

-شرب المياه المعبأة فقط وتجنب مياه الصنبور ومكعبات الثلج.

-الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة والباعة المتجولين، وتجنب الإفراط في تناول الطعام واختيار الوجبات الصحية.