«الإمارات للدواء» تخفّض أسعار 168 صنفاً دوائياً لأمراض مزمنة اعتباراً من 30 مايو الجاري

أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء قراراً جديداً يقضي بتخفيض أسعار بيع 168 صنفاً دوائياً في الدولة، تغطي مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والحيوية، من بينها أمراض القلب والسكري وضغط الدم، والأورام السرطانية والجلطات والسكتات الدماغية، والكوليسترول وأمراض المعدة والاضطرابات النفسية، والعصبية وأمراض العيون والربو.

وتضمن القرار، الذي يبدأ العمل به نهاية الشهر الجاري (30 مايو)، أنواعاً متعددة من الأدوية بجرعات مختلفة، سيتم بيعها للجمهور بالأسعار الجديدة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية على عدد من الصيدليات فروقاً واضحة بين الأسعار الحالية والجديدة، أظهرت نِسَب انخفاض متفاوتة بحسب الفئة العلاجية، راوحت بين نحو 5% ووصلت إلى قرابة 60% في بعض الأدوية الحيوية والبيولوجية عالية الكلفة، إذ سجل القرار نسبة خفض بلغت نحو 59.5% لدواء Zocor 40 mg، المستخدم لخفض الكوليسترول، بينما حلّ ثانياً دواء Xalatan المستخدم في علاج ضغط العين المرتفع لدى مرضى الغلوكوما بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.7%.

وسجل القرار أعلى نسب خفض في أسعار الأدوية الحيوية والبيولوجية مرتفعة الكلفة، حيث شملت التخفيضات أدوية الأورام والعلاجات المتقدمة لسرطان الرئة، وفي مقدمتها دواء Alunbrig 180 mg الذي انخفض من 26 ألفاً و433 درهماً إلى 21 ألفاً و108 دراهم، وAlunbrig 90 mg من 19 ألفاً و824 درهماً إلى 12 ألفاً و520 درهماً، إضافة إلى Alunbrig 30 mg الذي تراجع من 6608 دراهم إلى 4173 درهماً، إلى جانب دواء Xeloda 150 mg لعلاج سرطانات الثدي والقولون والمستقيم الذي انخفض من 347 درهماً إلى 241 درهماً، ما يعكس أكبر حجم خفض سعري مقارنة ببقية الفئات العلاجية.

أمراض القلب

وتفصيلاً، أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء القرار رقم (12) لسنة 2026 بشأن تخفيض أسعار بعض المنتجات الطبية، في خطوة شملت 168 صنفاً دوائياً بتركيبات وأشكال علاجية مختلفة، تغطي مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والحيوية.

واستهدف القرار الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» خفض كلفة العلاجات الحديثة الموجهة لمرضى القلب الذين يعانون قصوراً مزمناً في وظائف عضلة القلب، حيث تجسّد ذلك في خفض أسعار عائلة دواء «فيرسيوغات» بجرعاته المختلفة، ليصبح سعر Verquvo 2.5 mg عند 244 درهماً مقارنة بـ257 درهماً سابقاً، بينما بلغ سعر الجرعة الأعلى Verquvo 10 mg نحو 474.50 درهماً بدلاً من 499.50 درهماً.

السكري

وشمل القرار تخفيضات ملحوظة على أدوية مرض السكري من النوع الثاني، المعتمدة على مادة «غليبيزيريد» بمفردها أو المدمجة مع «الميتفورمين»، حيث تضمنت التخفيضات دواء Amaryl 1mg الذي أصبح بسعر 19 درهماً مقارنة بـ25 درهماً سابقاً، ودواء Amaryl 2mg بسعر 32 درهماً بدلاً من 39.50 درهماً، إلى جانب الجرعات الأعلى مثل Amaryl 3mg الذي انخفض سعره من 57.50 درهماً إلى 47.50 درهماً حالياً.

ضغط الدم

واستحوذت أدوية الضغط بمختلف تركيباتها الأحادية والمركبة والثلاثية على جانب مهم من التخفيضات، حيث شملت القائمة دواء Renitec 10mg الذي أصبح بسعر 48 درهماً مقارنة بـ64 درهماً سابقاً، وRenitec 20mg بسعر 62 درهماً بدلاً من 83 درهماً، إلى جانب Aprovel 150mg الذي انخفض إلى 63.50 درهماً مقارنة بـ99.50 درهماً، وAprovel 300mg بسعر 85.00 درهماً بدلاً من 117 درهماً، كما شملت التخفيضات دواء Lercadip 10mg الذي أصبح بسعر 56.50 درهماً بدلاً من 59.50 درهماً، وLercadip 20mg بسعر 89 درهماً بدلاً من 98 درهماً، إضافة إلى دواء SEVIKAR 20/5 mg الذي تراجع سعره من 112 درهماً إلى 93 درهماً.

الأورام السرطانية

وشهدت أدوية الأورام السرطانية تراجعاً ملحوظاً في كلفتها المادية، نظراً لارتفاع قيمتها العلاجية البيولوجية واستهدافها سرطانات الرئة، حيث تصدرت هذه الفئة دواء Alunbrig 180 mg بمادته الفعالة «بريغاتينيب»، والمخصص لعلاج الحالات المتقدمة من سرطان الرئة غير صغير الخلايا، إذ تم اعتماد سعره الجديد بقيمة 21 ألفاً و108 دراهم بدلاً من 26 ألفاً و433 درهماً، تلاه دواء Alunbrig 30mg بسعر 4173.50 درهماً بدلاً من 6608 دراهم، وAlunbrig 90 mg الذي انخفض من 19 ألفاً و824 درهماً، إلى 12 ألفاً و520 درهماً، كما شمل القرار خفض سعر دواء Xeloda 150mg الموجه لعلاج سرطانات الثدي والقولون والمستقيم من 347 درهماً إلى 241 درهماً.

السكتات الدماغية والجلطات

وركز القرار على خفض أسعار مضادات التخثر الحديثة ومسيلات الدم، التي تسهم في حماية المرضى، خصوصاً المصابين بالرجفان الأذيني أو الخاضعين لجراحات استبدال المفاصل، من خطر الجلطات الوريدية والسكتات الدماغية المفاجئة، حيث شملت التخفيضات دواء Pradaxa 110 mg الذي أصبح بسعر 198 درهماً مقارنة بـ220 درهماً سابقاً، إضافة إلى جرعة Pradaxa 150 mg التي انخفض سعرها إلى 394.50 درهماً بدلاً من 438.50 درهماً.

أدوية الكوليسترول

وشمل القرار الأدوية المزمنة الخافضة للشحوم والكوليسترول الضار في الدم، حيث اعتمد سعراً موحداً ومخفّضاً لكل جرعات دواء «سيمفاستاتين»، ليصبح سعر Zocor 10mg وZocor 20mg وZocor 40mg ثابتاً عند 67.50 درهماً للعبوة، مقارنة بأسعارها السابقة التي بلغت 83.50 درهماً لجرعة 10mg، و91.50 درهماً لجرعة 20mg، و166.50 درهماً لجرعة 40mg.

المعدة

وتضمن القرار الأدوية المثبطة لمضخة البروتون، المستخدمة لعلاج قرحة المعدة، ضمن قائمة التخفيضات المعتمدة، حيث شمل ذلك دواء PARIET 20mg الذي أصبح بسعر 47.50 درهماً بدلاً من 75 درهماً سابقاً، إلى جانب بتحديث أسعار العلاجات الحيوية المخصصة للأطفال والرضع، خصوصاً المستخدمة في ضبط حالات النزلات المعوية والإسهال الحاد للوقاية من الجفاف وتسريع التعافي، حيث شملت هذه الفئة دواء Hidrasec Children بجرعة 30mg على شكل حبيبات معلقة بسعر 42 درهماً للعبوة التي تحتوي على 16 كيساً، إضافة إلى دواء Hidrasec Infants بجرعة 10mg والمخصص للرضع بسعر 43 درهماً بدلاً من 50 درهماً.

الاضطرابات النفسية

وشمل القرار تخفيضاً ملموساً على العلاجات الحيوية المستخدمة في إدارة الاضطرابات النفسية والعصبية المزمنة، وعلى رأسها دواء Invega بمادته الفعالة «Paliperidone»، المستخدم كعلاج ممتد المفعول لمرضى الفصام والاضطرابات الفصامية العاطفية، حيث تم تحديد سعر عبوة Invega 3mg عند 381.50 درهماً مقارنة بـ449.50 درهماً سابقاً، وInvega 6mg بالسعر نفسه البالغ 381.50 درهماً بدلاً من 562 درهماً، فيما انخفضت جرعة Invega 9mg من 843 درهماً، إلى 416 درهماً، كما شمل القرار دواء Zeldox بمادته الفعالة «Ziprasidone Hydrochloride»، المستخدم لعلاج اضطرابات الفصام الحادة والمزمنة، حيث أصبح سعر Zeldox 20mg 203 دراهم بدلاً من 272 درهماً، وZeldox 40mg بسعر 214.50 درهماً بدلاً من 286 درهماً، وZeldox 60mg بسعر 214 درهماً بدلاً من 286 درهماً، بينما بلغ سعر الجرعة الأعلى Zeldox 80mg نحو 300 درهم بدلاً من 389 درهماً.

العيون والربو

واحتوى القرار على أدوية العيون المخصصة للوقاية من المياه الزرقاء (الغلوكوما)، والتي تعمل على خفض ضغط العين المرتفع وحماية العصب البصري من التلف، حيث شمل ذلك قطرة GANFORT المركبة بسعر 99.50 درهماً بدلاً من 114 درهماً، وقطرة Combigan بسعر 78.50 درهماً مقارنة بـ94 درهماً، إلى جانب قطرة Xalatan %0.005 المعتمدة على مادة اللاتانوبروست بسعر 43 درهماً بدلاً من 89 درهماً. وشمل القرار أدوية الربو والمناعة البيولوجية المتقدمة، إضافة إلى البخاخات، حيث تم خفض أسعار حقن بيولوجية موجهة لمرضى الربو اليوزيني الشديد غير المستجيب للعلاجات التقليدية، وتمثل ذلك في دواء Nucala 100 mg (ميبوليزوماب)، الذي حُدد سعره للجمهور، سواء للحقنة الزجاجية (Vial) أو المحقنة مسبقة التعبئة (Pre-Filled Syringe) بسعر موحد يبلغ 5142 درهماً بدلاً من 6212.50 درهماً.

