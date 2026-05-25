«الصحة» تحذر من الذبح العشوائي للأضاحي في المنازل أو المزارع

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر الذبح العشوائي والتعامل غير الآمن مع الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، محددة 12 إجراءً وقائياً وصحياً مهماً يجب الالتزام بها قبل الذبح وأثناءه وبعده، لتفادي العدوى وانتقال الأمراض وحماية سلامة أفراد المجتمع.

ودعت في دليل إرشادي عبر منصاتها الرقمية، الجمهور ضرورة شراء الأضحية من أماكن معتمدة ورسمية لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض، واختر المسالخ المرخصة والمجهزة للذبح وتجنب الذبح العشوائي في المنازل أو المزارع لتقليل مخاطر انتقال الأمراض.

إجراءات قبل الذبح

احرص على شراء الأضحية من أماكن معتمدة ورسمية لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض .

اختر المسالخ المرخصة والمجهزة للذبح التي تتوافق مع معايير السلامة، بما يضمن تقليل مخاطر انتقال الأمراض .

تجنب الذبح العشوائي في المنازل أو المزارع لأنه يجعل اللحوم عرضة للتلوث وتكاثر الجراثيم .

أثناء الذبح

عند زيارة أسواق المواشي والتعامل مع الحيوانات أو أثناء الذبح:

ارتداء معدات الوقاية بما في ذلك القفازات، والكمامة ونظارات الحماية .

تقليل الاتصال المباشر مع الحيوانات قدر الإمكان .

عدم وجود أي جروح على اليدين أو الجسم قبل لمس الأضحية .

بعد الذبح

استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة لتجنب التلوث وانتقال الجراثيم .

ارتد القفازات عند حمل وتقطيع اللحوم .

تأكد من تنظيف جميع الأدوات والأسطح المستخدمة بالماء الساخن والصابون، بعد الانتهاء من تقطيع اللحوم وتجهيزها .

تخلّص من أي مخلفات بشكل صحي في أكياس مغلقة وقم برميها في حاوية النفايات .

اغسل يديك جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء .

تأكد من طهي اللحوم جيداً قبل تناولها لقتل الجراثيم والبكتيريا الضارة .

ونبهت الوزارة إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي فور ظهور أي أعراض خلال أسبوعين من التعامل مع الحيوانات أو لحومها، مثل الحمى الشديدة أو النزيف غير المعتاد أو الإرهاق وآلام العضلات أو الغثيان والإسهال، مع إبلاغ الطبي