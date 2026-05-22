عيادات صحة تعلن مواعيد العمل خلال عطلة عيد الأضحى في إمارة أبوظبي

أعلنت "عيادات صحة"، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، إحدى أكبر مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دولة الإمارات، مواعيد عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر شبكة عياداتها ومراكز فحص الإقامة في أبوظبي والعين والظفرة.

وتعكس المواعيد المعدّلة التزام "عيادات صحة" بتوفير رعاية مستمرة للمرضى طوال عطلة عيد الأضحى، بما يضمن وصولاً سلساً ومرناً دون انقطاع إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات فحص الإقامة للأفراد والأسر في مختلف أنحاء أبوظبي والعين طوال فترة العطلة التي تمتد لأسبوع كامل.

وستواصل عدة عيادات تابعة لـ "صحة" العمل على مدار الساعة طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرارية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية للمجتمعات في أبوظبي والعين. ففي أبوظبي، ستتوفر الخدمات على مدار الساعة في عيادات بني ياس، والباهية، والزعفرانة، والبطين، ومدينة محمد بن زايد، فيما ستبقى عيادات سويحان، والقوع، والهيلي، والعامرة، ونعمة، ومزيد، والهير، والختم في العين مفتوحة على مدار الساعة أيضاً. وتعكس ساعات العمل الممتدة التزام "عيادات صحة" المستمر بتوفير خدمات رعاية ميسّرة ومتاحة دون انقطاع خلال العطلات الرسمية، بما يضمن للأفراد والأسر الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية عند الحاجة.

فيما ستعمل مجموعة مختارة من العيادات في مختلف أنحاء الإمارة وفق مواعيد عمل معدّلة خلال يوم عرفة وعطلة العيد. ففي أبوظبي، ستعمل عيادات المشرف، والروضة، ومدينة خليفة، والمقطع، والفلاح، والشامخة، والسمحة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) ويوم الجمعة 29 مايو، ومن الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً في أول أيام العيد (الأربعاء 27 مايو)، ومن الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في ثاني أيام العيد (الخميس 28 مايو).

وستعمل «عيادة السعديات»، وهي أحدث العيادات المجتمعية التي تم افتتاحها حديثاً، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً خلال يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثاني وثالث أيام العيد (الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو)، وفي أول أيام العيد (الأربعاء 27 مايو)من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً

كما ستعمل عيادات طب الأسنان، بما في ذلك عيادتا الظفرة والمفرق لطب الأسنان، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثالث أيام العيد (الجمعة 29 مايو)، على أن تبقى مغلقة في اليومين الأول والثاني من العيد.

وسيعمل مركز المدينة للصحة المهنية من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو)

وفي مدينة العين، ستعمل عيادات إضافية، بما في ذلك المويجعي، وعود التوبة، والجاهلي، والطوية، والنيادات، والمقام، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثالث أيام العيد (الجمعة 29 مايو)، ومن الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 10:00 مساءً في أول أيام العيد (الأربعاء 27 مايو)، ومن الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في ثاني أيام العيد (الخميس 28 مايو).

وستعمل عيادة زاخر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو)، ومن الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في ثاني وثالث أيام العيد (الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو)، فيما ستعمل عيادة المسعودي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثاني وثالث أيام العيد(الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو)كما ستعمل عيادتا رماح والعين لطب الأسنان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثالث أيام العيد (الجمعة 29 مايو)، بينما ستعمل عيادتا الشويب والفقع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً في الأيام ذاتها. وستعمل عيادة الخزنة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو) ويوم عرفة (الثلاثاء 26 مايو) وثالث أيام العيد (الجمعة 29 مايو)

وستعمل مراكز فحص الإقامة، وفق مواعيد عمل معدّلة خلال عطلة عيد الأضحى في أبوظبي والعين والظفرة. ففي أبوظبي، سيعمل مركز الغاليريا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، فيما سيعمل مركز الوحدة مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة وأول وثاني أيام العيد، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في ثالث أيام العيد.

وسيعمل مركز مشرف مول من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة، ومن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً في ثالث أيام العيد، بينما سيعمل مركزا مصفح وبني ياس من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة وثالث أيام العيد بينما سيغلق مركز بني ياس أول وثاني أيام العيد أما مركز مصفح سيعمل ثاني أيام العيد من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً

وسيعمل مركز أبوظبي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة، فيما سيعمل مركز الشهامة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.

وفي العين،سيعمل مركز العين من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة وثاني وثالث أيام العيد. بينما سيعمل مركز سويحان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة.

وفي الظفرة، سيعمل مركزا مدينة زايد وغياثي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً في يوم الإثنين (25 مايو ) ويوم عرفة.

وتواصل "عيادات صحة" تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات لضمان استمرارية الوصول إلى الرعاية الطبية دون انقطاع طوال فترة عطلة العيد، بما يعكس جاهزية فرق «عيادات صحة» وتفانيها، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من كوادر الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في دولة الإمارات، لتقديم خدمات رعاية صحية أولية عالية الجودة بكل عناية واهتمام خلال فترة العطلات.