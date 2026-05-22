«الإمارات للدواء» تبحث مع المصانع الوطنية سبل تطوير الصناعات الدوائية

أكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع القدرات التصنيعية الوطنية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والأبحاث الدوائية، بما يدعم نمو القطاع الدوائي، ويرسخ تنافسيته على مستوى الدولة والمنطقة، ونفذت المؤسسة زيارات ميدانية إلى عدد من المصانع الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، لبحث خطط التطوير والتوسّع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة الدوائية، وتوطين التقنيات العلاجية المتقدمة.

واطلعت مدير عام المؤسسة، الدكتورة فاطمة الكعبي، خلال الجولة، على القدرات الإنتاجية والتقنيات التشغيلية في عدد من المصانع الوطنية، شملت Gulf Inject، وLIFEPharma، وMicroSynergy Pharmaceuticals.

وأكدت أن التطور الذي يشهده القطاع الدوائي في الإمارات يعكس نجاح التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء قطاع أكثر مرونة واستدامة، مضيفة أن الدولة تواصل تطوير منظومة دوائية متقدمة، تدعم الابتكار وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى حرص المؤسسة على مواصلة التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتوفير الممكنات التنظيمية والفنية التي تُعزّز استدامة نمو الصناعات الدوائية المحلية، مضيفة أن المؤسسة تواصل تعزيز شراكاتها مع المصانع الوطنية، بما يُسهم في توسيع القدرات الإنتاجية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة، محفّزة للابتكار وجاذبة للاستثمار.

واستعرضت الكعبي، أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع وضمان الجودة، بما في ذلك أنظمة التصنيع المعقم، والتعبئة الذكية، وخطوط الإنتاج الآلية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، إلى جانب خطط تطوير الإمكانات التصنيعية الوطنية في المجالات الدوائية والعلاجية المتقدمة.

وناقشت خلال الاجتماعات مع مسؤولي المصانع، أبرز الخطط المستقبلية ومتطلبات النمو والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي، خصوصاً في مجالات رفع الطاقة الإنتاجية، والتقنيات المتخصصة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القدرات التصنيعية. وبحثت معهم سبل تعزيز التعاون، بما يدعم تطوير البيئة التنظيمية والرقابية، ويُسهم في تسريع مشروعات التوسع الصناعي، وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، على المستويين الإقليمي والدولي.