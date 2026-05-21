"تداوي للرعاية الصحية" تفتتح مركزاً متكاملاً للتأهيل والطب الرياضي الشهر المقبل

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي أنها بصدد افتتاح مركز متكامل للتأهيل والطب الرياضي في دبي نهاية الشهر المقبل، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز خدمات التأهيل والعلاج الرياضي وفق أحدث المعايير العالمية، حيث يُعد المركز الأحدث من نوعه على مستوى الدولة.

ويضم المركز الجديد الذي سيتم افتتاحه داخل مقر المستشفى في منطقة القرهود بدبي، نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات الطب الرياضي والتأهيل، إلى جانب أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية المستخدمة عالمياً، بما يسهم في تقديم برامج علاجية وتأهيلية متطورة تستهدف الرياضيين والمرضى من داخل الدولة وخارجها.

وسيقدم المركز خدماته للرياضيين من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب المصابين بكسور العظام وإصابات الأربطة والعضلات، عبر برامج علاجية وتأهيلية متخصصة تهدف إلى استعادة الحركة الطبيعية وتعزيز سرعة التعافي وفق أفضل المعايير الطبية العالمية.

بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـمجموعة تداوي للرعاية الصحية مروان إبراهيم حاجي آل ناصر: "يمثل افتتاح مركز التأهيل والطب الرياضي محطة استراتيجية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية، من خلال توفير منظومة متكاملة للطب الرياضي والتأهيل تعتمد أحدث التقنيات العلاجية والبروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً".

وأضاف: "يأتي المركز استجابةً للطلب المتزايد على خدمات التأهيل المتقدمة للرياضيين والمصابين، بما يسهم في تسريع التعافي، واستعادة الجاهزية البدنية، ودعم جودة الحياة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة الطبية".

وتابع مروان إبراهيم حاجي آل ناصر: يمثل المركز الجديد إضافة نوعية لمنظومة خدمات الطب الرياضي والتأهيل في الدولة، حيث تم تطوير نموذج متكامل يجمع بين الكفاءة الطبية والتقنيات العلاجية الحديثة، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للرياضيين والمرضى الباحثين عن خدمات تأهيل متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية. كما سيوفر برامج علاج وتأهيل متقدمة صُممت لتلبية احتياجات مختلف الإصابات الرياضية وإصابات العظام والأربطة، من خلال فريق متعدد التخصصات وأحدث الأجهزة المستخدمة عالمياً، بما يسهم في تسريع التعافي واستعادة الحركة والعودة الآمنة لممارسة النشاط الرياضي والحياة اليومية بأفضل مستوى ممكن.