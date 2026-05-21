كليفلاند كلينك أبوظبي يوفر العلاج بالليزر المتقدم لمرضى الصرع وأوارم الدماغ

أعلن كليفلاند كلينك أبوظبي عن توفيره علاج التدمير الحراري الخلالي بالليزر (LITT) لحالات معينة من الصرع والأورام الدماغية، ليصبح بذلك أول مستشفى في منطقة الخليج العربي يقدم هذا النوع من العلاجات المتقدمة. ويعزز إطلاق هذه الخدمة مكانة كليفلاند كلينك أبوظبي في طليعة مراكز علاج الصرع وأمراض الدماغ المتقدمة، ويوسّع نطاق الوصول إلى أحدث الخيارات الجراحية للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.

ويُعد علاج (LITT) إجراءً جراحياً مبتكراً يتم بتوجيه من التصوير بالرنين المغناطيسي، ومصمماً لمرضى مختارين بعناية ممن يعانون من الصرع البؤري الذي لا يستجيب للأدوية. ويعتمد هذا الإجراء محدود التدخل على استخدام مسبار ليزري عالي الدقة لاستهداف المنطقة المسؤولة عن نوبات الصرع، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة وتقليل تأثرها.

وبخلاف الجراحة التقليدية المفتوحة للدماغ، يتطلب هذا الإجراء فتحة صغيرة للغاية بدلاً من شق جراحي كبير، ما يسمح بالحفاظ على معظم شعر فروة الرأس. وخلال العملية، يتم إدخال المسبار الليزري إلى المنطقة المستهدفة تحت إشراف مباشر عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يتيح للأطباء إزالة الأنسجة المسببة للنوبات بدقة عالية. ويسهم هذا النهج في تقليل التدخل الجراحي وتأثيره على الأنسجة، مع تسريع وتيرة التعافي، حيث يغادر معظم المرضى المستشفى خلال يوم إلى يومين بعد الإجراء.

وقال الدكتور جورج-بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: "يعكس إطلاق أول برنامج لعلاج الصرع باستخدام تقنية (LITT) في منطقة الخليج العربي التزام كليفلاند كلينك أبوظبي المستمر بتقديم أحدث التقنيات التحويلية والرعاية التخصصية المتقدمة للمنطقة. ومع توجه قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد نحو الدقة وتقنيات التدخل المحدود، تعيد ابتكارات مثل هذه التقنية رسم حدود الإمكانات المتاحة لمرضى الحالات العصبية المعقدة."

وفي كليفلاند كلينك أبوظبي، يتم إجراء هذا النوع من العمليات باستخدام أنظمة الروبوتات الجراحية المتقدمة وأحدث برامج الملاحة، ما يعزز دقة توجيه المسبار الليزري. ويُعد ذلك عاملاً أساسياً لتحقيق نتائج علاجية ناجحة مع الحد من المخاطر والمضاعفات.

ومن جانبه، قال الدكتور فلوريان روزر، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية ورئيس قسم جراحة الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي: "يتيح إدخال تقنية (LITT) في المستشفى استهداف مناطق معقدة في الدماغ بدقة فائقة، مع تقليل التأثير الجسدي للجراحة على المرضى. ويمثل توفير هذه الإمكانية في المنطقة خطوة مهمة نحو تطوير رعاية الصرع ومستقبل جراحات الدماغ محدودة التدخل."

وأظهرت الدراسات أن هذه التقنية قادرة على تحقيق نتائج مماثلة للجراحة التقليدية في تقليل نوبات الصرع لدى المرضى المختارين، مع إمكانية تقليص المخاطر الجراحية، وتقليل مدة الإقامة في المستشفى، وتسريع التعافي.

وقال الدكتور محمد أيمن هيكل، طبيب استشاري في طب الأعصاب في معهد الأعصاب بكليفلاند كلينك أبوظبي: "تجمع تقنية (LITT) بين الدقة، والتدخل المحدود، وتقنيات التصوير المتقدمة بطريقة يمكن أن تحسن بشكل كبير تجربة المرضى. وبالنسبة للحالات المختارة بعناية، يوفر هذا النهج سيطرة فعالة على النوبات مع عودة أسرع للحياة الطبيعية مقارنة بالأساليب التقليدية."

كما توفر هذه التقنية مرونة في إدارة الصرع على المدى الطويل، حيث يمكن في بعض الحالات تكرار العلاج في مناطق مجاورة من الدماغ في حال عودة النوبات، دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة كبيرة. وعلى الرغم من أن الاستخدام الأساسي لهذه التقنية يركز على علاج الصرع، إلا أنه يمكن تطبيقها أيضاً في بعض حالات أورام الدماغ المختارة، ما يوسع نطاق استخدامها في علاجات الأعصاب المتقدمة.

كليفلاند كلينك أبوظبي هو أول مركز للصرع من المستوى الرابع في الدولة، ويوفر أعلى مستويات الرعاية للمرضى الذين يعانون من الصرع المقاوم للعلاج. ويُعد برنامج الصرع الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدم مراقبة للصرع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، ورعاية شاملة، وتشخيصات متقدمة، وعلاجات دوائية، وخيارات جراحية.

كما يساهم إدخال تقنية العلاج الحراري الخلالي بالليزر (LITT) في توسيع نطاق هذه العلاجات المتقدمة، مما يعزز مكانة معهد الأعصاب كمركز رائد إقليمياً في رعاية الصرع والعناية المتقدمة بالدماغ. ويعكس هذا الإنجاز تصنيفه كأفضل معهد للأعصاب رقم 1 في المنطقة ضمن النسخة الافتتاحية لعام 2026 لقائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط.