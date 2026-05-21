"الإمارات للدواء" تبحث مع المصانع الوطنية سبل تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية لتعزيز تنافسية القطاع

نفذت مؤسسة الإمارات للدواء زيارات ميدانية إلى عدد من المصانع الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، لبحث خطط التطوير والتوسع وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، في إطار توجهات دولة الإمارات نحو تطوير الصناعة الدوائية وتوطين التقنيات العلاجية المتقدمة.

واطلعت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، خلال الجولة، على القدرات الإنتاجية والتقنيات التشغيلية في عدد من المصانع الوطنية، شملت Gulf Inject، وLIFEPharma، وMicroSynergy Pharmaceuticals.

وأكدت أن التطور الذي يشهده القطاع الدوائي في دولة الإمارات يعكس نجاح التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء قطاع أكثر مرونة واستدامة، مشيرة إلى أن الدولة تواصل تطوير منظومة دوائية متقدمة تدعم الابتكار، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى حرص مؤسسة الإمارات للدواء على مواصلة التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتوفير الممكنات التنظيمية والفنية التي تعزز استدامة نمو الصناعات الدوائية المحلية، مضيفةً أن المؤسسة تواصل تعزيز شراكاتها مع المصانع الوطنية بما يسهم في توسيع القدرات الإنتاجية وتهيئة بيئة تشريعية مرنة، محفزة للابتكار وجاذبة للاستثمار.

تقنيات متقدمة وخطط توسع

واستعرضت الدكتورة الكعبي أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع وضمان الجودة، بما في ذلك أنظمة التصنيع المعقم، والتعبئة الذكية، وخطوط الإنتاج الآلية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، إلى جانب خطط تطوير الإمكانات التصنيعية الوطنية في المجالات الدوائية والعلاجية المتقدمة.

وناقشت، خلال الاجتماعات مع مسؤولي المصانع، أبرز الخطط المستقبلية ومتطلبات النمو والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي، خاصة في مجالات رفع الطاقة الإنتاجية، والتقنيات المتخصصة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القدرات التصنيعية.

وبحثت معهم سبل تعزيز التعاون، بما يدعم تطوير البيئة التنظيمية والرقابية، ويسهم في تسريع مشاريع التوسع الصناعي وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث ورفع تنافسية المنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

شراكات صناعية واعدة

وعلى هامش الزيارة، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، إن شركة Gulf Inject التابعة لمبادلة تواصل الاستثمار في تقنيات التصنيع المعقم وتوسعة خطوط إنتاج المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والمنتجات العلاجية المتخصصة، بما يسهم في ضمان التوافر المستمر للأدوية الأساسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

بدوره، أكد مادوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة LIFEPharma، أن الشركة تعمل على توسيع مشاريعها في مجالات اللقاحات والعلاجات المتقدمة والحقن الحيوية، بالتوازي مع تطوير قدراتها

التصنيعية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، مُضيفاً أن اعتماد الشركة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) يعكس التزامها بالمعايير التنظيمية العالمية وجودة المنتج الدوائي الإماراتي، ويدعم قدرتها على المنافسة والتصدير إلى أسواق متعددة حول العالم.

وفي السياق ذاته، أوضح عزيز رحماني، المدير العام لشركة مايكروسينرجي للأدوية (MicroSynergy Pharmaceuticals)، أن الشركة تركز على تطوير أنظمة الأتمتة والرقابة الحديثة في تصنيع الأشكال الصيدلانية الصلبة والسائلة وشبه الصلبة وفق معايير التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز كفاءة الإنتاج واستدامة توفر الأدوية الأساسية، إلى جانب دعم خطط النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.

تنظيم يدعم النمو

وتعكس هذه الزيارات الميدانية الدور التنظيمي والرقابي لمؤسسة الإمارات للدواء في دعم تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية.

وتؤكد المؤسسة أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع القدرات التصنيعية الوطنية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والأبحاث الدوائية، بما يدعم نمو القطاع الدوائي ويرسخ تنافسيته على مستوى الدولة والمنطقة.