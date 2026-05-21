بلدية دبي تنفّذ 22.8 ألف كشف بيطري على الحيوانات والذبائح

أكدت بلدية دبي تعزيز كفاءة منظومتها الوقائية والعلاجية، خلال أبريل 2026، لحماية الصحة العامة والارتقاء بالخدمات البيطرية في الإمارة، إذ نجحت فِرَقها في إجراء فحوص دقيقة لـ76.4 ألف حيوان، ومعالجة أكثر من 12 ألف حالة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 22 ألف عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح.

وتفصيلاً، أعلنت بلدية دبي تحقيق قفزة نوعية في تعزيز خدماتها البيطرية والصحية، خلال أبريل من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجيتها المتكاملة لتطوير منظومة بيطرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، في إطار الجهود المستمرة والحرص على حماية الصحة العامة، والارتقاء بسلامة الثروة الحيوانية، وضمان بيئة آمنة ومستدامة لجميع سكان ومربّي الإمارة.

وكشفت البيانات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، حجم الإنجازات والعمليات والزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها بكفاءة عالية، خلال أبريل الماضي، والتي أظهرت نجاح الكوادر الفنية والطبية في إجراء فحوص دقيقة وشاملة لـ76 ألفاً و438 حيواناً في الحجر البيطري، للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، قبل دخولها إلى أسواق الإمارة.

ونفّذت فرق العمل المختصة 22 ألفاً و811 عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح، ما يعكس الرقابة الصارمة والمستمرة لضمان سلامة الغذاء ومطابقته للمواصفات الصحية المعتمدة.

وفي مجال الطب العلاجي والوقائي، قدّمت العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي - إلى جانب خدمات الإنتاج العائلي ومزارع الإنتاج - الرعاية الطبية والعلاج اللازم لـ12 ألفاً و904 حيوانات، ما يعكس الدعم الكبير الذي تُقدّمه البلدية للمربّين وأصحاب المزارع، لضمان استدامة وتنمية الثروة الحيوانية المحلية.

وعلى صعيد الرقابة الميدانية والتراخيص التجارية المرنة، كثفت البلدية الحملات التفتيشية لحماية المستهلكين، وضمان التزام المنشآت بالمعايير البيطرية، حيث نفّذ المفتشون 474 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية العاملة في الإمارة، كما سهلت حركة التجارة وتدفق المنتجات عبر إصدار 919 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، وإصدار 894 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى 83 شهادة صحية بيطرية صادرة، و39 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية، في حين تم ترخيص ثماني عيادات بيطرية حديثاً، لتوسيع شبكة الرعاية المتاحة للجمهور.

أما في قطاع الرفق بالحيوان وإدارة بلاغات المجتمع، فقد شهد أبريل تسجيل 894 حيواناً أليفاً جديداً في الأنظمة الرسمية، وبلغ عدد بلاغات السيطرة على الحيوانات السائبة 1119 بلاغاً، ونجحت فرق العمل في تغطية 412 بلاغاً، كما تعاملت الأجهزة المختصة مع 54 بلاغاً للحيوانات الأليفة المفقودة، لمساعدة أصحابها في العثور عليها، وشهد الشهر ذاته إقبالاً مجتمعياً إيجابياً من خلال تقديم 94 طلب تبنٍّ للحيوانات الأليفة، وهو ما يعكس تنامي ثقافة الرفق بالحيوان، والشراكة المجتمعية الواعية في إمارة دبي.

وأكدت البلدية أن هذه النتائج والأرقام، المحققة خلال شهر، تُعزّز الدور المحوري لبلدية دبي في حماية الصحة العامة، عبر تسخير أحدث التقنيات الطبية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصحة والخدمات البيطرية.

• 94 طلب تبنٍّ للحيوانات الأليفة خلال شهر، وتسجيل 894 حيواناً جديداً.