9 شروط لقبول الطلبة المواطنين في برنامج «الرعاية الدراسية للمسعفين»

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فتح باب التقديم لـ«برنامج الرعاية الدراسية للمسعفين»، داعية المواطنين إلى الالتحاق بالبرنامج في تخصص خدمات الطب الطارئ، الذي يوفّر مكافأة شهرية تصل إلى 6000 درهم أثناء الدراسة، وراتباً شهرياً يبلغ 24 ألف درهم بعد التخرّج، فضلاً عن أولوية التوظيف داخل المؤسسة، مشيرة إلى تطبيق تسعة شروط للقبول في البرنامج، أبرزها «الحصول على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% وألّا يكون موظفاً حالياً»، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في قطاع الإسعاف والطوارئ، ودعم التوطين في القطاع الصحي.

وتفصيلاً، دعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خريجي الثانوية العامة الإماراتيين إلى الالتحاق ببرنامج رعاية طلبة خدمات الطب الطارئ، والاستفادة من الدعم الأكاديمي والمالي والتدريب العملي مع أولوية التوظيف بعد التخرّج.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى استقطاب وتأهيل مواطنين للعمل في مجال خدمات الطب الطارئ، من خلال توفير دعم أكاديمي ومالي متكامل، يشمل الدراسة الجامعية، والتدريب العملي الميداني، والمتابعة المستمرة طوال فترة الدراسة.

وبيّنت المؤسسة عبر منصاتها الرقمية، أن البرنامج يشمل مسارَي البكالوريوس والدبلوم في خدمات الطب الطارئ، حيث يحصل طلبة البكالوريوس على مكافأة شهرية بقيمة 6000 درهم أثناء الدراسة، مقابل 5000 درهم لطلبة الدبلوم، إضافة إلى توفير التأمين الصحي، والدعم الأكاديمي، والتدريب العملي الميداني.

وأضافت أن الخريجين سيحصلون على أولوية التوظيف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برواتب شهرية تصل إلى 24 ألف درهم لخريجي البكالوريوس، و18 ألف درهم لخريجي الدبلوم، إلى جانب مسارات وظيفية واعدة في قطاع الإسعاف والطوارئ.

وأكّدت المؤسسة أن البرنامج يأتي في إطار تعزيز نِسَب التوطين في قطاع الرعاية الصحية والطوارئ، واستقطاب الشباب الإماراتي للعمل في المهن الإنسانية والميدانية التي تتطلب جاهزية عالية، وسرعة استجابة للحالات الحرجة.

وحددت المؤسسة تسعة شروط للقبول والالتحاق بالبرنامج، وتشمل «أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب تقرير طبي صادر من جهة معتمدة داخل الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، والانتهاء من الخدمة الوطنية (للذكور) أو أن يكون لديه ما يثبت الإعفاء أو التأجيل، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% (المسار العلمي أو ما يعادله)، وألّا يكون قد مضى أكثر من سنتين على الحصول على شهادة الثانوية العامة».

وتضمنت الشروط أيضاً «أن يكون عمر المتقدم بين 18 و25 سنة، وألّا يكون المتقدم قد حصل على رعاية دراسية أو منحة من جهة أخرى للفترة ذاتها، وألّا يكون موظفاً حالياً بدوام كامل أو جزئي».

وفي ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية، أوضحت المؤسسة أن الحد الأدنى للقبول في برنامج الدبلوم هو الحصول على نسبة 75% في الثانوية العامة، مقابل 80% للالتحاق ببرنامج البكالوريوس، كما حددت معدلاً جامعياً لا يقل عن 2.5 لطلبة الدبلوم، و2.7 لطلبة البكالوريوس.