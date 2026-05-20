«الدفاع» تفتح باب التسجيل للمواطنين في المهن الطبية المساندة

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التسجيل لاستقطاب الكوادر الوطنية في قطاع المهن الطبية المساندة، الذي يشمل تخصصات التمريض، والمسعف الميداني، والمهن الفنية الطبية.

وحددت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، ثمانية شروط من الواجب توافرها في المتقدمين، وهي: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والحصول على نسبة 75% في المسار المتقدم، أو 85% في المسار العام، وتحقيق معدل (5.0 فأعلى) في اختبار IELTS، ومعدل 80% في درجات المواد العلمية واللغة الإنجليزية.

وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السيرة والسلوك، وقد أنهى الخدمة الوطنية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 24 سنة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة من اللجنة.

وأوضحت الوزارة الامتيازات التي يحصل عليها الملتحقون، وتشمل صرف راتب شهري للمتدرب أثناء فترة الدراسة، ويمنح الخريج راتباً وعلاوة مجزية حسب الرتبة.

وبالنسبة لآلية التسجيل، أوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل عبر تطبيق «تجنيد» الذكي، من خلال الخطوات التالية: تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية، وتقديم طلب الانضمام واختيار مشروع المهن الطبية المساندة، وتعبئة البيانات الشخصية ورفع المرفقات المطلوبة.