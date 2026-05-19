"الإمارات الصحية": اعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي يجسد رؤية قيادة الإمارات

قال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في ترسيخ نموذج صحي وطني أكثر تكاملاً واستدامة، يضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياته، ويعزز جاهزية المنظومة الصحية لمتطلبات المستقبل.

وأضاف، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه المنظومة تمثل خطوة إستراتيجية نحو توحيد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتخصصة والوقائية، ودعم استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة تطوير نماذج الرعاية الصحية المبتكرة والاستباقية، بما يواكب التوجهات الوطنية ويعزز ريادة دولة الإمارات في القطاع الصحي.