«الإمارات الصحية» تُنظم مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المؤتمر الطبي الخامس لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتطوير الممارسات السريرية في التخصصات المرتبطة بأمراض القلب والكلى والاضطرابات الأيضية، بما يواكب أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة عالمياً.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن المؤتمر يعكس التزام المؤسسة بالاستثمار في المعرفة الطبية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات السريرية، بما يُسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى، لافتاً إلى أن أمراض القلب والاضطرابات الأيضية وأمراض الكلى تُشكّل تحدياً صحياً متنامياً يتطلب نماذج رعاية أكثر شمولية وتكاملاً، وترتكز على التشخيص المبكر، والقرارات العلاجية الدقيقة، وتبادل الخبرات الطبية المبنية على الأدلة، وهو ما نحرص على ترسيخه من خلال المؤتمرات العلمية التخصصية التي تُعزّز جاهزية الكوادر الطبية، وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

وأوضحت مديرة مستشفى دبا الفجيرة، وداد محمد الفرض، أن المؤتمر يواصل دوره كمنصة علمية متخصصة تجمع الخبرات الطبية لمناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمتلازمة القلب والأوعية الدموية، والكلى والأيض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى والغدد الصماء، والطب الباطني، إلى جانب الحالات الطارئة ذات الصلة بهذه الاضطرابات، وأضافت أن المؤتمر استهدف دعم الأطباء عبر تعزيز خبراتهم السريرية في مجالات التشخيص والتقييم والعلاج، وفق أحدث الإرشادات والممارسات الطبية المبنية على الأدلة، بما يُسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المرضى.

وتضمنت فعاليات المؤتمر، الذي استمر يومين، جلسات نقاشية تناولت أحدث المستجدات والتحديات السريرية في مجالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والاضطرابات الأيضية المرتبطة بالقلب والكلى.