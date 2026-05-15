«الفلك الدولي»: الإثنين غرة ذي الحجة.. والأربعاء 27 مايو أول أيام «الأضحى»

أفاد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن دول العالم الإسلامي ستتحرّى هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ، يوم الأحد 17 مايو الجاري، وستكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب إفريقيا وجنوب أميركا الجنوبية، وهي ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا ومعظم الأميركتين، حيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي بعد غد، ومن المتوقع أن يكون الإثنين الموافق 18 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك في جميع دول العالم الإسلامي تقريباً.

وقال عودة: «بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 17 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي، في جاكرتا يغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و36 دقيقة، ورؤية الهلال في جاكرتا ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و45 دقيقة، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و22 دقيقة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و55 دقيقة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 67 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 79 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة وست دقائق، ورؤية الهلال في كلٍّ من أبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً».

وأضاف: «لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عُمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعُمره على هذه القِيَم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس، وبعده عن الأفق وقت رصده».

وأشار إلى أنه للتعرّف إلى نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت، على العنوان www.AstronomyCenter.net.