افتتاح عيادة طب النوم الجديدة "Dream" في أبوظبي

افتتحت مدينة برجيل الطبية عيادة طب النوم الجديدة "Dream" في أبوظبي، بهدف تقديم خدمات شاملة ومتخصصة لتشخيص وعلاج مختلف اضطرابات النوم، عبر فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في أمراض الرئة، والأنف والأذن والحنجرة، والأعصاب، وأمراض القلب، والطب النفسي، بما يضمن توفير رعاية دقيقة ومتكاملة لكل مريض.

توفر العيادة مجموعة متقدمة من الخدمات الطبية، تشمل الاستشارات المتخصصة، واختبارات تخطيط النوم داخل المختبر وفي المنزل "PSG"، والتي تهدف إلى تشخيص مشكلات النوم وتحديد أسبابها بدقة، إلى جانب تقديم علاجات متطورة مثل أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي "CPAP / BiPAP"، وخطط علاجية فردية مصممة وفق الحالة الصحية لكل مريض.

وتعالج العيادة طيفًا واسعا من اضطرابات النوم، من بينها انقطاع النفس أثناء النوم، والأرق، والنوم القهري، ومتلازمة تململ الساقين، واضطرابات الإيقاع اليومي، وهي حالات غالبا ما تبقى غير مشخصة رغم تأثيرها المباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.