عبور الحدود من أجل العلاج: مريض من المغرب يجري جراحة صدر متخصصة في مستشفى الزهراء دبي

أعلن مستشفى الزهراء دبي عن نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم صدري لمريض قدم من المملكة المغربية إلى دبي لتلقي العلاج المتخصص.

وكان الورم يقع داخل التجويف الصدري بالقرب من القلب، ما استدعى تخطيطًا جراحيًا دقيقًا وتنسيقًا متكاملاً بين مختلف التخصصات الطبية لضمان أعلى مستويات الأمان والرعاية للمريض.

وقد أُجريت العملية على يد د. علي الدعمي استشاري جراحة (رئيس قسم الجراحة) جراح متخصص في الجراحة المتقدمة بالمنظار الأقل تدخلا وجراحة الأورام بالتعاون مع فريق طبي متعدد التخصصات، حيث تم استئصال الورم باستخدام تقنية جراحية دقيقة مع المحافظة على الأعضاء والأنسجة الحيوية المحيطة.

وبعد العملية، شهد المريض تحسنًا جيدًا في حالته الصحية، وغادر المستشفى بحالة مستقرة خلال خمسة أيام، مع استمراره في المتابعة الطبية الدورية.

ويقدم مستشفى الزهراء مجموعة متكاملة من خدمات علاج الأورام، تشمل الاستشارات الطبية، والتشخيص، والعلاج الجراحي، مدعومة ببنية تحتية طبية متقدمة وكوادر متخصصة ذات خبرات عالمية.

ويستقبل المستشفى مرضى من داخل دولة الإمارات وخارجها للحصول على التقييم والعلاج في مختلف التخصصات الطبية، في انعكاس واضح للتطور المستمر الذي يشهده القطاع الصحي في دبي، وانسجامًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة.

نبذة عن مستشفى الزهراء دبي

تأسس مستشفى الزهراء دبي عام 2013، ويُعد من أبرز المؤسسات الصحية الخاصة في دولة الإمارات، حيث يقع على شارع الشيخ زايد في دبي، ويقدم خدمات رعاية صحية متكاملة تتمحور حول المريض وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

ويضم المستشفى نخبة من الأطباء والكوادر الطبية المؤهلة دوليًا، إلى جانب أحدث التقنيات الطبية والتشخيصية عبر مجموعة واسعة من التخصصات الدقيقة. كما حصل المستشفى على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، إضافة إلى عدد من الاعتمادات الدولية المرموقة، منها اعتماد برنامج الرعاية السريرية لسرطان الثدي (CCPC)، واعتماد الجمعية العالمية لاعتماد مراكز الجراحة (SRC) لجراحة العظام، واعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية (CAP) لخدمات المختبرات، ما يعكس التزامه المستمر بالجودة وسلامة المرضى والتميز السريري.

ويواصل مستشفى الزهراء دبي الاستثمار في الابتكار والمراكز التخصصية والتقنيات الحديثة لتعزيز نتائج العلاج وتقديم تجربة صحية متكاملة للمرضى من داخل الدولة وخارجها، مع التركيز على الرعاية الإنسانية وجودة تجربة المريض.