15 إجراءً لتعزيز جاهزية حُجاج الدولة.. أبرزها التسجيل في «التطعيمات الدولية»

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية التزام حُجاج الدولة المسافرين لأداء مناسك الحج، بـ15 ركيزة وإجراءً أساسياً قبل وأثناء السفر، أبرزها أخذ التطعيمات الأساسية الإلزامية وتسجيلها في بطاقة التطعيمات الدولية، والعمل على تعزيز اللياقة البدنية، وتجهيز حقيبتَي الإسعافات الأولية والشخصية، لضمان التعامل مع أي طارئ صحي قد يواجه الحاج أثناء أداء المناسك.

ودعت الوزارة الحُجاج، عبر دليل توعوي، إلى زيارة أقرب مركز صحي لتلقي اللقاحات اللازمة واستشارة الأطباء بشأن الأدوية، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة لإمكانية تعديل الجرعات أو مواعيدها، مؤكدة أهمية حمل تقرير طبي مفصل يتضمن الحالة المرضية والأدوية المستخدمة، بما يسهم في تسهيل المتابعة الصحية عند الضرورة خلال الرحلة.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليلاً صحياً شاملاً لحجاج الدولة، يتضمّن مجموعة متكاملة من إرشادات وإجراءات الاستعداد الصحي قبل وأثناء أداء المناسك، بهدف الحد من المخاطر الصحية، وتعزيز جاهزية الحجاج لضمان حج آمن وميسر.

ودعت إلى أهمية الحصول على اللقاحات والتحصينات الأساسية والإلزامية، التي تشمل لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بكل أنواعه، بشرط ألّا تقل فترة التلقي عن 10 أيام قبل السفر ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية المحدث لموسم 2025-2026، مؤكدة أن جميع التطعيمات متوافرة في كل المراكز الصحية والعيادات الحكومية والخاصة، داعية أهمية تسجيل الجرعات في بطاقة التطعيمات الدولية قبل السفر.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات الطبية قبل السفر، حددت الوزارة خطوات استباقية تبدأ بضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل المغادرة، للتأكد من استقرار الحالة الصحية العامة، والبدء في برنامج تدريبي لتعزيز اللياقة البدنية قبل السفر لتهيئة الجسم للمجهود البدني الشاق.

وشددت الإرشادات على أهمية حمل تقرير طبي مفصل يوضح الحالة المرضية والأدوية والجرعات المقررة لتسهيل المتابعة الصحية عند الضرورة، مع الحرص على توفير كميات كافية من الأدوية الخاصة والحفاظ عليها في عبواتها الأصلية، واتباع نظام غذائي صحي متكامل لدعم جهاز المناعة قبل الانطلاق في هذه الرحلة الإيمانية.

أما على صعيد التجهيزات، فقد وجهت الوزارة الحجاج إلى ضرورة إعداد حقيبتين أساسيتين الأولى هي «حقيبة الإسعافات الأولية»، التي يجب أن تشتمل على 10 أغراض رئيسة وتشمل معقم اليدين، وأدوات تعقيم الجروح، ودواء خافضاً للحرارة، ومسكناً للآلام، وكريمات مرطبة، ومراهم ضد الحروق والحساسية، إضافة إلى المناديل الورقية، والكمامات، ومقصاً للشعر، وقَلَّامة للأظافر.

وأضافت أن الحقيبة الثانية يجب أن تحتوي على أدوات العناية الشخصية، التي تُعزز راحة الحاج وتشتمل على خمسة مستلزمات ضرورية، وهي فرشاة ومعجون الأسنان، وقارورة معدنية لحفظ الماء بارداً، ومظلة شمسية بألوان فاتحة، ومروحة يدوية صغيرة، ومناشف قطنية، وهي أدوات حيوية لمواجهة التحديات المناخية في المشاعر المقدسة.

وفي إطار الممارسات الصحية أثناء أداء المناسك، استعرض الدليل بروتوكولاً وقائياً يتضمّن اختيار الطعام بعناية والتأكد من نظافته وطهيه جيداً لتجنب التسمم الغذائي، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية لتقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

كما تضمّن الدليل نصائح جوهرية لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال ترطيب الجسم باستمرار وارتداء الملابس الخفيفة وأخذ فترات راحة في أماكن مناسبة، مع ضرورة الوعي بأبرز الأعراض الصحية التي قد تواجه الحاج مثل الجفاف أو الإرهاق أو التسمم الغذائي، والتوجه الفوري لاستشارة الطبيب عند الشعور بأي من هذه الأعراض لضمان إتمام فريضة الحج بصحة وعافية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه المنظومة المتكاملة من الإجراءات الوقائية لا يقتصر على حماية الفرد فحسب، بل يُسهم أيضاً في حماية المجتمع ككل، ويعزز من فرص أداء مناسك الحج في أجواء صحية وآمنة، داعيةً الحجاج إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وجعل الصحة أولوية لضمان «حج آمن بوعي وصحة».

