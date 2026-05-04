مجاناً وبضغطة زر.. «وزارة الصحة» تتيح تصديق الإجازات المرضية للموظفين إلكترونياً خلال دقائق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إتاحة خدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية مجاناً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، في خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وذلك بعد أن كانت الخدمة تتطلب رسوماً في السابق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تُمكّن المتعاملين من إنجاز طلبات التصديق بسهولة وسرعة باستخدام الهوية الرقمية، مع إمكانية الحصول على الإجازة المرضية أو التقرير الطبي المصدق بشكل فوري في العديد من الحالات، بما يدعم انسيابية الإجراءات أمام الموظفين وجهات العمل.

وبيّنت أن الإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها 5 أيام يتم تصديقها تلقائياً وبشكل فوري، فيما تخضع الإجازات التي تزيد مدتها على 5 أيام لمراجعة اللجان الطبية المختصة، على أن يصدر القرار خلال يوم عمل واحد، الأمر الذي يضمن سرعة البت في الطلبات مع الحفاظ على دقة الإجراءات الطبية.

وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، أن (خدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية) تتيح تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية بشكل استباقي إن كانت صادرة عن المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، وفي حال تقديم خدمة التصديق من قبل المتعامل مباشرةً يتم الحصول على التصديق بشكل فوري، بغض النظر عن مدتها، بهدف تقديمها لجهات العمل.

وعن المستندات المطلوبة، أشارت أن الإجازات المرضية التي مدتها 5 أيام أو أقل، سيتم تصديقها تلقائياً، أما الإجازات المرضية التي مدتها أكثر من 5 أيام، تتطلب (الإجازة المرضية - التقرير الطبي الخاص بالإجازة)، إلى جانب أن إجازة المرافق تتطلب (إرفاق إثبات الصلة - الإجازة المرضية - التقرير الطبي).

وحددت "وزارة الصحة" مجموعة من الشروط والمتطلبات للاستفادة من الخدمة أبزرها: أنه في حال إصدار الإجازة المرضية من المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية في الشارقة أو الإمارات الشمالية الأخرى، يتم تصديقها في المنشأة الصحية التي تم العلاج بها، إضافة إلى أنه يجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية بين تاريخ إصدار الإجازة من المنشأة الطبية وطلب التصديق من الوزارة مدة شهر للحصول على تصديق الوزارة.

وأوضحت أنه في حال تم تصديق الإجازة المرضية أو إجازة مرافق أو التقرير الطبي من الجهة الصحية المختصة والمعتمدة في الدولة (دائرة الصحة – أبوظبي، هيئة الصحة – دبي، هيئة الشارقة الصحية) فلا توجد حاجة لإعادة تصديقها من قبل الوزارة.

وعن التقارير الطبية أو الإجازات المرضية الصادرة عن منشآت صحية خارج الدولة، بينت "وزارة الصحة" أنه يتم تصديقها من وزارة الخارجية، وفي حال رغبة المتعامل باعتماد الإجازة المرضية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيتم تحويلها إلى اللجنة الطبية للمراجعة والاعتماد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الصحية الرقمية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز ثقة المجتمع بجودة وسرعة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات التحول الذكي في دولة الإمارات.