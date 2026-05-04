الإمارات تُعزّز ريادتها في الطب التجديدي والعلاجات الجذعية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها المتقدم في الطب التجديدي والعلاجات المعتمدة على الخلايا الجذعية، مؤكدةً حضورها مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار في العلاجات الجينية والمتقدمة، ضمن رؤية قيادية لبناء منظومة صحية مستدامة، ترتكز على الابتكار والتميّز السريري والتكامل المؤسسي، وتبني أحدث التقنيات الطبية والبحثية.

ويبرز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الحاصل على اعتماد «FACT» الدولي و«AABB» في جمع الخلايا الجذعية المكونة للدم، نموذجاً وطنياً رائداً في الطب التجديدي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية السريرية والبحث العلمي والتصنيع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية، ما يتيح توسيع تطبيقات الخلايا الجذعية لتشمل علاج الأمراض المستعصية بزراعة نخاع العظم والعلاجات الجينية، إلى جانب الاستخدامات التجميلية، وعلاج أمراض المفاصل والعمود الفقري، بما يحقق نتائج علاجية واعدة.

ويقود المركز منظومة بحثية متقدمة تضم دراسات متخصصة في الأمراض المناعية والجينية والسرطانية، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وذلك بالتعاون مع جامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة أسترازينيكا.

ويواصل مستشفى ياس كلينك، بصفته الذراع الإكلينيكية للمركز، ترسيخ مكانته محوراً متقدماً في الطب التجديدي، عبر توسيع نطاق العلاجات الخلوية والجينية، وتعزيز كفاءة الخدمات التخصصية، بما يدعم التكامل الفاعل بين البحث العلمي والتطبيق السريري، بإشراف ودعم دائرة الصحة في أبوظبي.

وفي هذا الإطار، حقق الفريق الطبي بالمستشفى، بالتعاون مع المركز، إنجازات نوعية تمثّلت في تطبيق علاجين مبتكرين، هما: العلاج بالخلايا المناعية أحادية الخلية، والعلاج بالخلايا الجذعية الوسيطة المشتقة من الحبل السري «UC-MSC»، إلى جانب استخدام العلاج بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً «CAR-T» لعلاج مريض يبلغ 38 عاماً، مصاب بالذئبة الحمراء «SLE»، ومتلازمة أضداد الفوسفوليبيد الإيجابية الثلاثية «APS».

وأجرى الفريق الطبي زراعة ناجحة من متبرع غير ذي صلة لمريضة إماراتية «55 عاماً»، وأنهى معاناة طفل فلسطيني قادم من قطاع غزة، وأنقذ حياة رضيعة باكستانية تعاني فشلاً رئوياً وانهياراً مناعياً، كما أُجريت زراعة نخاع عظمي متقدمة لطفل يبلغ عاماً واحداً، كان قد شُخِّص في عمر بين أربعة وخمسة أشهر بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد من نوع «B-ALL» لدى الرضع.