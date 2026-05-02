العور يؤكد استمرار دعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص

أشاد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، بأداء وتميز الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص، وبإسهامهم في تعزيز ريادة هذا القطاع الذي يعدّ واحداً من القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية في تحقيق مستهدفات التوطين.

جاء ذلك خلال زيارته «مجموعة ميديكلينيك - مستشفى المدينة» ترافقه قيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي الشامل الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركائها بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وأكد العور، خلال لقائه المواطنين والمواطنات من العاملين في المستشفى، بحضور الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات ميديكلينيك الشرق الأوسط، هايين فان إيك، مواصلة تقديم الدعم للكوادر الإماراتية، لتعزيز مشاركتها في وظائف القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تجسدت مجدداً في تمديد برنامج «نافس» حتى العام 2040، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية ملف التوطين كواحدة من الأولويات الوطنية التي تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات، وتعزيز تنافسيتهم للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة للدولة.

واطلع على بيئة العمل والوظائف التي يشغلها المواطنون والمواطنات، البالغ عددهم 472 موظفاً وموظفة، وتمثل نسبة 12% من إجمالي عدد العاملين في المجموعة، كما اطلع على برامج التدريب ودورها في تعزيز مهارات الموظفين وتنافسيتهم.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة والتعاون مع «نافس» تنفيذ «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي»، الذي يتم من خلاله تقديم المنح الدراسية في التخصصات الصحية والمكافآت المالية الشهرية للمواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة، وصولاً إلى توظيفهم في المؤسسات الصحية الخاصة بعد تخرجهم.