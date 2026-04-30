الصايغ: القطاع الخاص شريك استراتيجي في دعم المنظومة الصحية بالإمارات

بحث وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادات القطاع الصحي الخاص في الدولة، سبل تعزيز مرونة المنظومة الصحية الوطنية، واطلع على سير العمل خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي واجهت القطاع الطبي الخاص في الدولة، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي.

وأعرب أحمد الصايغ، في مستهل الاجتماع، عن تقديره للشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، مشيداً بدوره المحوري في دعم المنظومة الصحية، لاسيما في ضمان استمرارية الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً راسخاً في دعم المنظومة الصحية في دولة الإمارات، وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بمواصلة العمل والاستثمار في الدولة لما توفره من بيئة مستقرة تدعم النمو المستدام، مشيدين بجهود الدولة في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استمرارية الخدمات واستقرار السوق المحلية.

وقالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، أليشا موبين، إن الدعم المتواصل من الوزارة يعكس مستوى عالياً من الثقة والاطمئنان في ظل استمرارية قنوات التواصل والاستجابة السريعة لأي مؤشرات لنقص الإمدادات.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي للرعاية الصحية»، ديفيد هادلي، أن مستوى التنسيق والشفافية وفّر شعوراً دائماً بالثقة والاطمئنان، من دون أي مخاوف تتعلق بنقص المعلومات أو توافر الأدوية والإمدادات.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات «ميديكلينيك الشرق الأوسط»، هاين فان إيك، إلى أن استمرار ثقة المستثمرين يعكس قوة واستقرار القطاع الصحي في الدولة، في ظل رؤية استراتيجية واضحة بعيدة المدى. وأشاد المشاركون بالمكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي متقدم في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وتقنيات متقدمة، وخدمات عالية الجودة تحظى بثقة إقليمية ودولية متزايدة، وأكد الصايغ على استمرار الدعم الكامل من حكومة دولة الإمارات للقطاع الخاص، وحرصها على ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وبدعم من الوزارة، مشيراً إلى أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان ضمن شراكة متكاملة لضمان استدامة منظومة صحية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات، خاصة في أوقات الأزمات.