42 برنامجاً معتمداً في «الدراسات الطبية العليا» بـ «جامعة محمد بن راشد للطب»

أكدت عميدة كلية الطب وعميدة الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذراع الأكاديمية لـ«دبي الصحية»، الدكتورة رشا بوحميد، أن برامج الدراسات الطبية العليا في الجامعة تشكل ركيزة أساسية في إعداد كوادر طبية مؤهلة من خلال برامج الامتياز والإقامة والزمالة، بما يعزز جودة المخرجات الطبية ويرتقي بمستوى الرعاية ضمن النظام الصحي الأكاديمي المتكامل في «دبي الصحية»، وقالت بوحميد إن هذه البرامج تسهم في استقطاب الكفاءات الطبية وتطويرها، وتعزيز مكانة دبي كمركز متقدم للبحث العلمي، مشيرة إلى أن التكامل بين المسار الأكاديمي والتطبيق العملي في برامج الدراسات الطبية العليا، يؤكد التزام الجامعة بتطوير الممارسات الطبية، حيث تجمع البرامج بين التعليم الأكاديمي المتقدم والتدريب العملي في المستشفيات والمراكز العلاجية الخارجية التابعة لـ«دبي الصحية»، بما يسهم في نقل المعرفة إلى التطبيق السريري بشكل مباشر ويدعم جودة الرعاية الصحية، وذكرت بوحميد أن الجامعة تقدم 42 برنامجاً معتمداً ضمن برامج الدراسات الطبية العليا، تشمل برامج الامتياز في الطب وطب الأسنان، وبرامج الإقامة في تخصصات متعددة منها طب التخدير، والأمراض الجلدية، وطب الطوارئ، وطب الأسرة، والجراحة العامة، والطب الباطني، وطب الأطفال، والطب النفسي، والأشعة التشخيصية، وجراحة العظام، إضافة إلى برامج الزمالة في تخصصات دقيقة مثل طب القلب لدى الكبار، وأمراض الجهاز التنفسي، وطب الكلى، وأمراض الجهاز الهضمي، والعناية المركزة للأطفال، والسكتة الدماغية، وجراحة الأطفال، بما يعكس تنوع البرامج واستجابتها لاحتياجات القطاع الصحي، وأشارت إلى أن برامج الجامعة في الدراسات الطبية العليا حصلت على الاعتماد من المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، والأمانة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي»، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية «البورد السعودي»، ما يضمن توافق مخرجات الجامعة العلمية والتدريبية مع المعايير المحلية والإقليمية.