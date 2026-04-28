منصة رقمية لتقديم استشارات صحية لحجاج الدولة.. وخط ساخن للدعم النفسي

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ خطة صحية متكاملة استعداداً لموسم الحج 2026 (1447هـ)، تستهدف خدمة حجاج الدولة عبر حزمة شاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية، مدعومة بتطوير أدوات رقمية حديثة، بما يضمن رحلة آمنة وصحية تبدأ قبل السفر وتستمر حتى ما بعد العودة لأرض الوطن، وتشمل الخطة تقديم الفحوص الطبية والاستشارات الصحية والتطعيمات المعتمدة والأدوية اللازمة في 53 مركزاً موزعة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الصحة العامة.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن استعدادات الحج هذا العام شهدت نقلة نوعية في توظيف الحلول الرقمية، والتكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية، من خلال إطلاق محتوى توعوي رقمي موجه للحجاج عبر الرسائل النصية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية، إلى جانب تطبيق أنظمة ذكية لحجز المواعيد وتنظيم تدفق المراجعين، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة بكفاءة عالية ويعزز الجاهزية الصحية للحجاج ويمكّنهم من أداء المناسك بأمان واطمئنان.

وبينت أنه تم إطلاق النسخة المطورة من مبادرة «اطمئن بعد المناسك» لعام 2026، بهدف تعزيز صحة وسلامة الحجاج بعد عودتهم، وتتضمن تلك النسخة إطلاق منصة رقمية للاستشارات الصحية عن بُعد، وتوسيع نطاق الفحوص الوقائية، إلى جانب تفعيل خط ساخن للدعم الطبي وتعزيز برامج الدعم النفسي، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومستمرة للحجاج، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، أن الاستعدادات هذا العام شهدت نقلة نوعية في توظيف الحلول الرقمية، والتكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيراً إلى أن المؤسسة عملت على إرسال رسائل نصية توعوية موجهة للحجاج الذين تلقوا خدمات الحج في منشآتها، تتضمن إرشادات صحية قبل وأثناء وبعد أداء المناسك، وتم ربطها بمحتوى رقمي شامل يشمل الدليل الإرشادي والمواد التثقيفية عبر القنوات الإلكترونية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة عززت جاهزيتها من خلال توفير التطعيمات والأدوية اللازمة، إلى جانب تطبيق أنظمة ذكية لحجز المواعيد وتنظيم تدفق المراجعين، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة بكفاءة عالية.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، الدكتورة شمسة لوتاه، أن تنفيذ الإجراءات الصحية الخاصة بالحجاج بدأ فعلياً، في إطار حرص المؤسسة على إتاحة الوقت الكافي أمام الحجاج لاستكمال الفحوص والتطعيمات والإجراءات الوقائية قبل السفر، لافتةً إلى أن الخدمات تشمل الاستشارات الصحية والفحوص الطبية اللازمة، إضافة إلى تقديم التطعيمات المعتمدة وفق أحدث الإرشادات الصحية، مع تقييم الحالة الصحية لكل حاج وتقديم المشورة الطبية المناسبة.

وأشارت إلى أن المؤسسة عملت، بالتعاون مع الجهات المختصة، على تشجيع الحجاج، خصوصاً كبار السن، على المبادرة لإجراء الفحوص في وقت مبكر، بما يتيح متابعة حالتهم الصحية واتخاذ التدابير اللازمة قبل موعد السفر.

وأعلنت المؤسسة عن إطلاق النسخة المطورة من مبادرة «اطمئن بعد المناسك» لعام 2026، بهدف تعزيز صحة وسلامة الحجاج بعد عودتهم، من خلال منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة تواكب مختلف الاحتياجات الصحية.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، الدكتورة كريمة الرئيسي، أن المبادرة تمثل امتداداً للجهود الوقائية، التي تبدأ قبل السفر وتستمر بعد العودة، مشيرةً إلى أن النسخة المطورة تتضمن إطلاق منصة رقمية للاستشارات الصحية عن بُعد، وتوسيع نطاق الفحوص الوقائية، إلى جانب تفعيل خط ساخن للدعم الطبي، وتعزيز برامج الدعم النفسي، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومستمرة للحجاج، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت أن خدمات الاستعداد للحج تقدم حالياً عبر 43 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، إلى جانب 10 مراكز للصحة العامة، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويعكس التكامل بين مستويات الرعاية المختلفة في تقديم خدمة صحية مترابطة وفعالة.

التطعيمات الإلزامية

أوضح الدليل الإرشادي للحج، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج تشمل لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى التطعيمات الاختيارية، مثل لقاحات المكورات الرئوية، خصوصاً لكبار السن (65 عاماً وما فوق)، أو إذا كان عمر الحاج 19 عاماً فما فوق، ويعاني مرضاً مزمناً.

وتضمّن الدليل، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها ضرورة أخذ التطعيمات المطلوبة قبل السفر بوقت كافٍ، والالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، إضافة إلى الالتزام بالأدوية الموصوفة، خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة، والحرص على حمل تقرير طبي مختصر يوضح الحالة الصحية والأدوية المستخدمة، إلى جانب تجهيز حقيبة الحج الصحية التي تحتوي على الأدوية الوقائية والإسعافات الأولية الأساسية.