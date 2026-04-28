«مدينة دبي الطبية» تضع حجر أساس اثنين من أبرز مشاريعها التطويرية

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن وضع حجر الأساس لاثنين من أبرز مشاريعها التطويرية، «بيكسل دي إتش سي سي» (PIXEL DHCC) و«ابن سينا+» (IBN SINA+)، بما يعكس تقدماً مهماً في تنفيذ خطة تطوير المرحلة الأولى من مدينة دبي الطبية البالغة قيمتها 1.3 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، عصام كلداري: «يمثل وضع حجر الأساس للمشروعين خطوة محورية في تنفيذ خطتنا التطويرية، ومن خلال توفير مرافق تدمج الاستدامة مع أرقى معايير التصميم العالمية، نواصل تطوير المنظومة المتكاملة في مدينة دبي الطبية واستقطاب الاستثمارات، لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر، ويضمن ذلك تعزيز مساهمتنا في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية وجهة عالمية للرعاية والرفاهية الصحية».

ويندرج المشروعان في إطار جهود سلطة مدينة دبي الطبية لترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية في القطاع الصحي، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الرعاية الصحية في دبي.

ويُعد «بيكسل دي إتش سي سي» أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وهو من تصميم شركة بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد، ويشمل مساحة 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويوفر مجموعة من الوحدات المكتبية التي تواكب مختلف احتياجات الشركات، ومساحات تجارية في الطابق الأرضي.

أما مشروع «ابن سينا+» فهو مجمّع طبي مصمم خصيصاً، بإشراف مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) في دبي، ويمتد على مساحة 5800 متر مربع، عبر خمسة طوابق، ويوفر مساحات مرنة لتلبية احتياجات غُرف العمليات الجراحية والمختبرات والعيادات الخارجية ومختلف الوحدات الطبية وغيرها، ويُعد «ابن سينا+» امتداداً لمجمع ابن سينا الحالي في مدينة دبي الطبية.