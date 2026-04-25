«صحة دبي» تحدد 3 إجراءات للوقاية من الإصابة بالملاريا

دعت هيئة الصحة بدبي، المسافرين إلى البلدان الاستوائية التي تنتشر فيها الملاريا إلى تجنب لدغات البعوض، إذ ينتقل المرض إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصاب، محددة 3 إجراءات للوقاية من الإصابة، إلى جانب أهمية استشارة الطبيب قبل السفر وتناول الأدوية الوقائية الموصوفة.

وأوضحت الهيئة، تزامناً مع اليوم العالمي للملاريا، أن الإجراءات الوقائية تشمل «استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس واقية تقلل من تعرض الجلد للدغات، إضافة إلى النوم تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية»، خصوصاً عند السفر إلى المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للمرض.

وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أهمية مراجعة الطبيب قبل السفر بفترة تتراوح بين 4 -6 أسابيع، للحصول على الاستشارة الطبية اللازمة، والتأكد من تناول الأدوية الوقائية الموصوفة بحسب الوجهة ومدة الرحلة، بما يعزز فرص الحماية من الإصابة.

ولفتت إلى أن أعراض المرض قد تتراوح بين الخفيفة والمهددة للحياة، وتشمل 6 أعراض «ارتفاع درجة الحرارة، والقشعريرة، والتعرق، والصداع، وآلام الجسم، والتعب والغثيان أو القيء».

وبيّنت أن الملاريا تنتشر بشكل رئيسي في البلدان الاستوائية، مشيرة إلى أنها لا تنتقل مباشرة من شخص إلى آخر، ويمكن الوقاية منها وعلاجها عند التشخيص المبكر.