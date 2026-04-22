«الإمارات الصحية» تبدأ قبول خدمات التأمين الصحي في جميع منشآتها للمواطنين والمقيمين

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توسعة كبيرة في نطاق قبول التأمين الصحي داخل منشآتها الطبية، عبر التعاقد مع أكثر من 20 شركة تأمين معتمدة على مستوى الدولة، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الرعاية الصحية الحكومية، وتعزيز تجربة المتعاملين داخل المستشفيات والعيادات التابعة لها.

وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالوضع السابق، إذ كان قبول التأمين مقتصراً على شركة محددة أو شبكة تأمينية واحدة، فيما باتت المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، اليوم، تستقبل المتعاملين المؤمن عليهم من مختلف شركات التأمين العاملة في الدولة.

وقالت إن التوسعة تشمل منشآتها الصحية التابعة لها على مستوى الإمارات، من دبي إلى الفجيرة، بما يشمل 17 مستشفى و61 مركز رعاية صحية أولية، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف من هذه الخطوة توسيع شبكات التأمين الصحي، وتسهيل رحلة المتعامل منذ لحظة الدخول إلى المنشأة وحتى تلقي الخدمة الطبية، بما يضمن تجربة سلسة وسريعة في الحصول على العلاج والرعاية.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تركز على ما وصفته بـ«رحلة المتعامل»، باعتبارها أولوية رئيسة، بحيث يتمكن المراجع المؤمن عليه من إنهاء إجراءات التغطية، ومراجعة الطبيب، والحصول على الخدمات المطلوبة بسلاسة وفي وقت قصير.

وأشارت إلى أن جميع العمليات المرتبطة بالموافقات التأمينية والتواصل مع شركات التأمين أصبحت مؤتمتة بالكامل عبر أنظمة تقنية معلومات حديثة، بما يتيح سرعة التفاعل وإنجاز الموافقات خلال دقائق معدودة في كثير من الحالات، وفق طبيعة كل شركة تأمين ومتطلبات التغطية الخاصة بها.

وبيّنت أن هذا الربط الإلكتروني المباشر مع شركات التأمين يهدف إلى تقليل زمن الانتظار، وضمان استدامة الخدمة، وتقديم رعاية صحية تنافسية عالية الجودة ضمن القطاع الحكومي.

وأكدت المؤسسة أنها بدأت بالفعل استقبال المتعاملين وفق النظام الجديد، مشددة على جاهزية الكوادر الطبية والإدارية والمرافق الصحية لاستيعاب التوسعة الجديدة في شبكات التأمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، ورفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي، بما يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

وأكدت «الإمارات الصحية» مواصلة جهودها في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، من خلال توفير خدمات علاجية ووقائية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة، وحرصها على تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية عبر شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التخصصية، إلى جانب تعزيز سرعة الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار، كما تركز المؤسسة على تطوير الخدمات الذكية والأنظمة الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المريض منذ الحجز حتى تلقي العلاج والمتابعة اللاحقة، وتدعم هذه الجهود كوادر طبية وتمريضية مؤهلة، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تضع المريض في صدارة الأولويات.

• الخطوة تهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل، منذ دخوله المنشأة حتى تلقي الخدمة الطبية.