مستشفى تداوي بدبي ينهي معاناة مواطن ستيني مع مضاعفات قص المعدة

تمكن فريق طبي في مستشفى تداوي بدبي من إنهاء معاناة مواطن ستيني تعرض لمضاعفات طبية استمرت لأكثر من عام، بعد إجراء جراحة لتحويل مسار المعدة.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي إن حالة المريض كانت محيرة للأطباء، وكان من الصعب تشخيصها في عدة مستشفيات على مدار ما يزيد على عام، لكن الفريق الطبي في تداوي نجح في تشخيص الحالة وأجرى له جراحة أعادته إلى حالته الطبيعية وخلصته من المضاعفات في زمن قياسي بعد معاناة طويلة.

وأوضح الدكتور أوس خضر جاسم، استشاري جراحة البدانة والجراحة العامة في مستشفى تداوي، أن المريض علي حسن سلمان وصل إلى المستشفى يعاني أعراضا معوية شديدة بعد إجرائه عملية قص معدة وعملية تحويل مسار في مستشفى آخر، مشيرا إلى أنه زار عدة مستشفيات وخضع فيها لفحوصات عديدة لتشخيص حالته، لكن حالته كانت محيرة ولم يتم تشخيصها لعلاجه من المضاعفات المستمرة.

وأضاف: تم تشكيل فريق طبي متكامل في مستشفى تداوي، ضم تخصصات الجراحة والجهاز الهضمي والتغذية والقلب والصدر والغدد الصماء، وتبين أن المريض أجرى عملية تحويل مسار للمعدة لم تكن مناسبة له، ما تسبب في إصابته بمضاعفات ناتجة عن تهيج الأمعاء نتيجة مرور أملاح العصارة الصفراوية.

وأكمل: تم إجراء جراحة للمريض لإعادة مسار المعدة إلى الوضع الطبيعي لتفادي تأثره بأملاح العصارة الصفراوية، مشيرا إلى أن العملية كانت معقدة نظرا لكبر عمر المريض، ولصغر حجم المعدة بعد إجراء جراحة قص سابقة لها.

وأوضح أن الفريق الجراحي في مستشفى تداوي تمكن من إعادة التشريح الطبيعي لمسار المعدة في جراحة استغرقت أربع ساعات، ما أنهى معاناة المريض، واستعاد عافيته وحالته الطبيعية.