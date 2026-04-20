«أطباء الإمارات» يطلق برنامج فخر القيادات الإماراتية الوطنية الشابة

أطلق ملتقى أطباء الإمارات برنامج فخر القيادات الإماراتية الوطنية الشابة (فخر)، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية وتمكين جيل جديد من القادة الشباب الإماراتيين القادرين على صياغة مستقبل التأهب والجاهزية والاستجابة الوطنية.

ويتماشى إطلاق المبادرة مع حملة «فخورين بالإمارات»، ما يعزز الفخر الوطني بالعاملين في الخطوط الأمامية، ودورهم المحوري في حماية صحة وسلامة المجتمع، في جميع أنحاء الدولة.

وتواصل فرق الخطوط الأمامية إظهار تفانٍ استثنائي، وروح فريق عالية، وكفاءة مهنية متميزة، ما يعكس القيم الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في الصمود، والوحدة، والاستعداد والجاهزية الاستباقية.

وتزامناً مع إطلاق برنامج «فخر»، تم الإعلان عن تخصيص منح تدريبية تخصصية وتأهيلية بقيمة 10 ملايين درهم، للشباب الإماراتي من خط الدفاع الأول، في مجالات التأهب والجاهزية للطوارئ، والاستجابة للكوارث، وإدارة الأزمات باعتماد من أكثر من 10 من أبرز الجامعات ومراكز التدريب العالمية، وتمثل المنح المخصصة استثماراً وطنياً في رأس المال البشري، ما يتيح الوصول على نطاق أوسع إلى برامج التدريب المتقدمة، ويدعم بناء جيل مستدام من القادة الإماراتيين المؤهلين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعليم المتخصص والتدريب المهني، من خلال إعداد المشاركين لتولي أدوار قيادية في مجالات التعليم والتطوير والتدريب ضمن المنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة «جاهزية».

ويستند إطلاق برنامج «فخر» إلى نجاح مرحلة تجريبية استمرت ست سنوات، وأسفرت عن تدريب وتأهيل وتمكين المستجيبين الأوائل في مختلف القطاعات، واستفادة أكثر من 1000 طبيب إماراتي شاب، وتعزيز قدرات الاستجابة الطارئة قبل الوصول إلى المستشفى على مستوى الدولة، ويعكس هذا أثراً وطنياً قوياً في تعزيز جاهزية القوى العاملة والكفاءة المهنية لدى العاملين في الخطوط الأمامية.

ويمثل برنامج نظام الجاهزية الوطني استمراراً لإنجازات النظام الوطني الموحد والمتكامل للجاهزية والاستجابة في الإمارات، التي تشمل تطوير كفاءات أكثر من 20 ألفاً من العاملين في الخطوط الأمامية، وتعزيز الجاهزية في قطاعي الرعاية الصحية العامة والخاصة.