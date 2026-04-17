«شخبوط الطبية» تُجري جراحة روبوتية طارئة لمريض سبعيني

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إجراء جراحة روبوتية طارئة بالمسالك البولية.

وتمثل هذه الحالة إنجازاً كبيراً في مجال جراحة المسالك البولية الروبوتية، حيث أجري عدد محدود جداً من الجراحات المماثلة على مستوى العالم، وفي معظم الحالات أجريت في مراكز سرطان مشهورة عالمياً.

وعالجت الجراحة مشكلة معقدة في الكلى لدى مريض يبلغ 71 عاماً، استدعت تدخلاً عاجلاً للموصل الحالبي الحويضي، بعد إصابة في الحالب العلوي أثناء جراحة اختيارية، حيث استخدم فريق جراحة المسالك البولية النظام الروبوتي في غضون ست ساعات، ما أتاح إجراء تدخل سريع ودقيق.

وأكد التصوير المقطعي التئاماً ممتازاً في موقع الجراحة، وغادر المريض المستشفى بعد ثلاثة أيام، من دون أي نتائج سلبية.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، إن الأداء الرائد في إجراء الجراحة الروبوتية الطارئة للمسالك البولية في المنطقة دليل على تفاني مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دفع حدود الابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية التي تركز على المريض، وتابع: «لا يسلط هذا الإنجاز الضوء على سرعة استجابة فريقنا وبراعته التقنية فحسب، بل يعزز أيضاً دور مدينة الشيخ شخبوط الطبية كرائد في مجال الرعاية الطبية المعقدة، ما يضمن إتاحة علاجات متقدمة ومعقدة على الصعيد المحلي، ويضع معايير جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وقال الجراح الرئيس في هذه الجراحة رئيس قسم المسالك البولية بالإنابة واستشاري الجراحة الروبوتية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور آثر عبدالباقي، إن من خلال تسخير التكنولوجيا الروبوتية في عمليات الترميم العاجلة، نضمن دقة العلاج، ونحد من المضاعفات المحتملة، ونعجّل من تعافي المريض.

وأثبتت مدينة الشيخ شخبوط الطبية من خلال النجاح في إجراء هذا التدخل الجراحي المعقد قدرتها على توفير رعاية روبوتية متقدمة، حتى في حالات الطوارئ عالية الخطورة.