"شخبوط الطبية" تنجح في إجراء جراحة روبوتية طارئة لمريض سبعيني

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المستشفى الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية الصحية الخطيرة والمعقدة والتابع لشركة بيورهيلث، أكبر مجموعة رعاية صحية في الشرق الأوسط، عن إجراء جراحة روبوتية طارئة بالمسالك البولية.

وتمثل هذه الحالة إنجازاً كبيراً في مجال جراحة المسالك البولية الروبوتية، حيث تم إجراء مراجعة مركزة للصُحف الطبية، ووُجد أنه تم إجراء عدد محدود جداً من هذه الجراحات الروبوتية الطارئة المماثلة على مستوى العالم، وفي معظم الحالات تم إجراؤها في مراكز سرطان مشهورة عالمياً.

وعالجت الجراحة مشكلة معقدة في الكلى لدى مريض يبلغ من العمر 71 عاماً، استدعت تدخلاً اجلاً للموصل الحالبي الحويضي بعد إصابة في الحالب العلوي أثناء جراحة اختيارية، حيث استخدم فريق جراحة المسالك البولية النظام الروبوتي بسرعة في غضون ست ساعات، مما أتاح إجراء تدخل سريع ودقيق، ونجحت الجراحة بالفعل، حيث تم إجراء علاج وصف بالمستقر، ودون وجود مشاكل تذكر أثناء الجراحة. وقد غادر المريض من المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط دون أي نتائج سلبية، وأكد التصوير المقطعي بعد الجراحة التئاماً ممتازاً في موقع الجراحة.

وقال، الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبد القادر المصعبي: "إن أداءنا الرائد في إجراء الجراحة الروبوتية الطارئة للمسالك البولية في المنطقة هو دليل على تفاني مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دفع حدود الابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية التي تركز على المريض. ولا يسلط هذا الإنجاز الضوء على سرعة استجابة فريقنا وبراعته التقنية فحسب، بل يعزز أيضاً دور مدينة الشيخ شخبوط الطبية كرائد في مجال الرعاية الطبية المعقدة، مما يضمن إتاحة علاجات متقدمة ومعقدة على الصعيد المحلي ويضع معايير جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

فيما أشار الجراح الرئيسي في هذه الجراحة ، رئيس قسم المسالك البولية بالإنابة واستشاري الجراحة الروبوتية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور آثر عبد الباقي، إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة جديدة في مجال طب المسالك البولية وحالاته الطارئة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. من خلال تسخير التكنولوجيا الروبوتية في عمليات الترميم العاجلة، نضمن دقة العلاج ونحد من المضاعفات المحتملة، ونعجل من تعافي المريض. إنه لأمر ملهم أن نشهد كيف يمكن لهذا النهج أن يحول النتائج للمرضى الذين يواجهون تحديات معقدة في المسالك البولية والكلى، ما يوفر حلولاً متطورة هنا في الإمارات العربية المتحدة.

وأثبتت مدينة الشيخ شخبوط الطبية من خلال النجاح في إجراء هذا التدخل الجراحي المعقد قدرتها على توفير رعاية روبوتية متقدمة حتى في حالات الطوارئ عالية الخطورة. ويؤكد هذا الإنجاز على الخبرة الواسعة والسرعة والتنسيق بين فرق الجراحة والرعاية ما قبل وبعد الجراحة، كما يرسخ مكانة المستشفى كرائد للابتكار في المنطقة.