366.5 ألف وصفة صرفتها «الصيدلة الروبوتية» بلا أخطاء

كشفت إحصائية حديثة، صادرة عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن نجاح لافت لمنظومة الصيدلة الروبوتية، خلال العام الماضي، إذ أظهرت البيانات صرف 366 ألفاً و517 وصفة طبية، استفاد منها 258 ألفاً و541 مريضاً في خمسة مستشفيات رئيسة تابعة للمؤسسة، في مؤشر واضح إلى الطفرة التي تشهدها كفاءة الخدمات الدوائية، وتقليل مدة انتظار المرضى للحصول على العلاج.

وأوضحت «الإمارات الصحية» أن الصيدليات الروبوتية تعتمد على أنظمة ذكية متقدمة، تعمل بطريقة متكاملة دون تدخل بشري، حيث يتمكن الروبوت، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تحديد مواقع الأدوية والتفرقة بينها بدقة عالية، سواء عند صرف العلب الكاملة أو الجرعات المحددة، مع القدرة على تحضير وصرف الوصفة الطبية خلال أقل من دقيقة واحدة ودون أخطاء طبية، ما يعزز سلامة المرضى، ويرفع كفاءة الخدمة بشكل غير مسبوق.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تصدرت صيدلية مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله قائمة صيدليات المستشفيات الأكثر استخداماً للتقنيات الروبوتية، حيث سجل صرف 114 ألفاً و647 وصفة طبية، استفاد منها 81 ألفاً و967 مريضاً على مدار العام، وجاء مستشفى القاسمي في المرتبة الثانية متقارباً بشكل كبير، بإجمالي 111 ألفاً و296 وصفة لـ77 ألفاً و522 مريضاً.

وسجلت صيدلية مستشفى الفجيرة أداءً قوياً، خلال العام الماضي، بصرف 94 ألفاً و126 وصفة طبية استفاد منها 66 ألفاً و173 مريضاً، وفي قطاع النسائية والأطفال، قدمت صيدلية مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال خدماتها لـ23 ألفاً و200 مريض، عبر صرف 33 ألفاً و617 وصفة طبية، بينما سجل مستشفى عبدالله بن عمران للولادة صرف 12 ألفاً و831 وصفة لـ9679 مريضاً.

وأشارت البيانات إلى أن شهر أكتوبر سجل أعلى معدلات النشاط عبر مختلف الصيدليات الروبوتية بالمستشفيات، حيث بلغت عمليات صرف الوصفات ذروتها في مستشفى القاسمي بـ10 آلاف و693 وصفة، وفي مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله بـ11 ألفاً و796 وصفة خلال الشهر ذاته.

وأفادت المؤسسة بأن التوسع في استخدام الصيدلة الروبوتية يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين المرضى من الحصول على الرعاية الصحية المثلى، حيث تسهم الروبوتات في رفع مستوى الفاعلية وكفاءة العمليات، وتقليل مدة انتظار المرضى لتلقي الخدمة دون عناء الانتظار الطويل أمام الصيدليات، إلى جانب دورها المحوري في إدارة المخزون الدوائي باستخدام أنظمة الباركود، بما يعزز السلامة الدوائية ويحد من الأخطاء.

وتتميز أنظمة الصيدلية الروبوتية بوجود آلية تنبيه ذكية تعمل على مدار الساعة لقياس درجات الحرارة ومستويات الرطوبة داخل وحدات التخزين، بما يضمن جودة الأدوية وصلاحيتها، إضافة إلى برمجيات متطورة قادرة على إعداد التقارير وتنفيذ عمليات الجرد خلال ثوانٍ، الأمر الذي يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات الصحية.

ويؤكد هذا التطور المتسارع في تبني التقنيات الذكية مكانة منظومة الرعاية الصحية في الدولة كنموذج رائد في توظيف الابتكار، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى، وتعزيز جودة الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في القطاع الصحي.