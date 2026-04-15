تخريج عدد من منتسبي دبلوم القيادة في التعليم الطبي

احتفت جامعة الشارقة بتخريج عدد من منتسبي الدبلوم المهني في القيادة في التعليم الطبي، الذي نظمه مركز التعليم الطبي بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور عصام الدين عجمي، أن هذا البرنامج يجسد نموذجاً عملياً للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الخدمات الصحية، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى أن البرنامج ركّز على تطوير مهارات التفكير القيادي وإعداد المشاركين ليكونوا مدرِّبين لزملائهم، بما يسهم في توسيع أثره داخل بيئة العمل، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم برامج تعليمية وتدريبية ترتبط باحتياجات المجتمع وتدعم أولويات الدولة.