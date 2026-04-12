"جاهزية" يطلق أول برنامج وطني لتأهيل الجراحين في إدارة الطوارئ والكوارث

أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة "جاهزية" أمس السبت أول برنامج وطني متخصص لتأهيل الجراحين في إدارة الطوارئ والتأهب للكوارث، ضمن منظومته في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الصحية الوطنية وبناء نظام متكامل قادر على الاستجابة الفعالة والسريعة لمختلف الطوارئ والكوارث.

يستمر البرنامج أسبوعا وفق جدول يشمل عدداً من إمارات الدولة حيث يُعقد يوم الثلاثاء المقبل في عجمان، والأربعاء في الفجيرة، والخميس في رأس الخيمة على أن يُختتم يوم السبت المقبل في دبي.

يُشكّل إطلاق البرنامج محطة وطنية نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، ويضعه ضمن أوائل البرامج المتخصصة إقليمياً ويعزز موقعه عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة التشغيلية الأولى، والتي شهدت تدريب مئات الجراحين والاستشاريين في مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة متكاملة ضمّت القطاعات الحكومي والخاص والعسكري.

يرتكز البرنامج على هيكل تدريبي مكثف يمتد على مدى أربعة أسابيع، مُصمَّم وفق أربع مراحل رئيسية تبدأ بالمرحلة التأسيسية المعنية بمفاهيم الطوارئ والفرز الطبي، تليها مرحلة متقدمة لإدارة العمليات الجراحية في بيئات الكوارث ضمن الموارد المحدودة، ثم مرحلة قيادية تُعنى بمنهجيات اتخاذ القرار وإدارة العمليات تحت الضغط، وصولاً إلى مرحلة تطبيقية تتضمن محاكاة متقدمة وتمارين ميدانية متعددة الجهات.

يستهدف البرنامج تعزيز القدرات ورفع السعة التشغيلية من خلال إعداد نخبة من كبار الجراحين والاستشاريين، بما يرسّخ نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تطوير نموذج وطني متكامل قابل للتوسع إقليمياً ودولياً.

وقال جراح القلب والصدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني "جاهزية" الدكتور عادل الشامري العجمي، إن البرنامج يقوم على تجربة تدريبية ناجحة في مرحلته الأولى، شملت نخبة من الجراحين من دولة الإمارات وكندا وأوروبا وأستراليا العاملين في مؤسسات صحية، من بينها كليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى راشد، إضافة إلى التخصصات المتقدمة في طب وجراحة الإصابات ضمن منشآت شركة "صحة" ومجموعة "بيور هيلث"، التي أسهمت في إثبات فاعلية النموذج التدريبي وتعزيز القدرات القيادية والسريرية للجراحين في بيئات الطوارئ والكوارث.