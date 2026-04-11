«صحة» تعتمد تقنية لعلاج أورام الكبد دون جراحة

اعتمدت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، بدعم من دائرة الصحة بأبوظبي، تقنية «هيستوتريبسي» المتقدمة لعلاج أورام الكبد من دون تدخل جراحي، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يقدّم هذا النمط العلاجي المتطور، في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الابتكار في القطاع الصحي.

ويُطبَّق هذا الإنجاز الطبي، الذي طوّرته شركة الأجهزة الطبية الأميركية «هيستوسونيكس»، في مستشفى توام التابع للشركة، حيث تعتمد التقنية على توظيف طاقة الموجات فوق الصوتية المركّزة عالية الدقة لتفتيت الأورام بشكل مباشر، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو علاجات إشعاعية أو كيميائية، ما يمكّن الكوادر الطبية من استهداف الأورام بدقة متناهية، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة السليمة المحيطة، الأمر الذي يسهم في تقليل الآثار الجانبية، وخفض المخاطر، وتسريع وتيرة التعافي.

كما تُظهر هذه التقنية كفاءة لافتة في التعامل مع الأورام الكبدية العميقة أو التي يصعب الوصول إليها، وحتى الآن، نجح مستشفى توام في علاج 21 مريضاً باستخدام هذه التقنية، من داخل الدولة وخارجها.