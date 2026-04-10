"تداوي الصحية": خدمات طبية على مدار الساعة لموظفي دبي أبطال الصفوف الأمامية

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، عن تقديم المجموعة خدمات طبية متكاملة وعلى مدار الساعة، دعما للموظفين أبطال الصفوف الأمامية في حكومة دبي، وفي مقدمتهم منتسبو شرطة دبي وإدارة أمن المواصلات بدبي والدفاع المدني بدبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ، تقديرا لدورهم الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، إن "تداوي للرعاية الصحية" تفخر بكونها شريكا طبيا موثوقا للجهات الحكومية في دبي عبر عياداتها القائمة في مختلف الدوائر، حيث تحرص على تسخير إمكاناتها الطبية لتوفير رعاية صحية متقدمة للموظفين أبطال الصفوف الأمامية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأوضح أن المجموعة توفر اطباء متخصصون على مدار الساعة (24/7) لتقديم الرعاية الطبية، ضمن منظومة صحية متكاملة، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في الخدمات الصحية.

وأضاف أن "خدمات مجموعة تداوي لا تقتصر على الرعاية داخل المنشآت الطبية، بل تمتد إلى توفير خدمات الزيارات المنزلية، التي تتيح للمرضى وعائلاتهم الحصول على الرعاية الصحية في منازلهم بكل سهولة وراحة، الأمر الذي يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الحاجة إلى التنقل، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة مستمرة أو تدخلا عاجلا".

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام مجموعة تداوي بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

ولفت إلى أن المجموعة تواصل العمل على تطوير خدماتها الطبية في عياداتها القائمة بدوائر حكومة دبي، من خلال تبني أحدث التقنيات الطبية واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

واختتم مروان حاجي ناصر بالقول: "تقديم الرعاية الصحية لموظفي حكومة دبي وأبطال الصفوف الأمامية واجب وطني، تقديرا لجهودهم الكبيرة، فهم مصدر فخر واعتزاز للوطن، وشركاء أساسيون في مسيرة التنمية والاستقرار".