جراحة دماغية متقدمة… والمريض مستيقظ بالكامل في مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي

في خطوة نوعية تعكس التطور المتسارع في القطاع الصحي بدولة الإمارات، أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي عن نجاحه في إجراء أول عملية جراحة دماغية أثناء اليقظة (Awake Craniotomy)، في إنجاز طبي يُعد من أبرز التطورات في مجال جراحة الأعصاب على مستوى الدولة.

العملية، التي استغرقت نحو خمس ساعات، قادتها جرّاحة الأعصاب الاستشارية الدكتورة أنيلا داربار، بدعم من فريق متكامل من أطباء التخدير العصبي وفريق العمليات، ضمن بيئة طبية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات.

وكان المريض، البالغ من العمر 35 عاماً، يعاني من نوبات صرع نتيجة ورم دماغي في القشرة الحركية اليسرى. وخلال العملية، بقي المريض مستيقظاً ومتجاوباً بشكل كامل ، ما أتاح للفريق الطبي مراقبة وظائف الدماغ الحيوية بشكل مباشر، وتقليل خطر التأثير على المناطق المسؤولة عن الحركة.

وقبل الجراحة، استخدم الفريق تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لتحديد موقع الورم بدقة وعلاقته بالمناطق الحيوية في الدماغ. ونظراً لطبيعة موقع الورم وحدوده غير الواضحة، تم اعتماد الجراحة أثناء اليقظة لضمان أعلى مستويات الدقة والأمان.

وخلال الإجراء، تم استخدام التحفيز الكهربائي المباشر لتخطيط وظائف الدماغ، حيث طُلب من المريض أداء حركات بسيطة مثل تحريك الأطراف وتعبيرات الوجه، ما مكّن الجراحين من تحديد المناطق الحيوية بدقة والحفاظ عليها أثناء استئصال الورم.

وتُعد جراحة الدماغ أثناء اليقظة من أكثر التقنيات تقدماً في جراحة الأعصاب، خاصة في الحالات المرتبطة بمناطق التحكم في الحركة والكلام، إذ تتيح استجابة فورية من المريض، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر المضاعفات العصبية طويلة الأمد.

وقالت الدكتورة أنيلا داربار:"جراحة الدماغ أثناء اليقظة تمنحنا مستوى غير مسبوق من الدقة، إذ تتيح لنا مراقبة وظائف الدماغ بشكل مباشر أثناء العملية، ما يساعد في حماية المناطق الحيوية وتحقيق أفضل النتائج للمريض."

ويعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي يحققه مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي في مجال جراحة الأعصاب، ويؤكد على أهمية التكامل بين فرق الجراحة والتخدير والتصوير الطبي في تقديم رعاية صحية متقدمة.

كما يعزز هذا النجاح مكانة دبي كمركز إقليمي رائد للرعاية الصحية المتقدمة، ويوفر للمرضى إمكانية الوصول إلى علاجات عالمية المستوى داخل الدولة دون الحاجة للسفر إلى الخارج.