«زايد لأصحاب الهمم» تُوقّع مذكرة تفاهم لتوفير خدمات طب الأسنان التخصصية

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز متخصص في طب الأسنان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تقديم خدمات طب الأسنان التخصصية لأصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى رعاية صحية شاملة ومستدامة تراعي احتياجاتهم الفردية، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون مؤسسي يُعزّز حصول أصحاب الهمم على خدمات علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان، من خلال اعتماد مسار تحويل من الهيئة إلى المركز يضمن استمرارية الرعاية الطبية وتكاملها، بما يُسهم في توفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجاتهم العلاجية.

وتتضمن المذكرة توفير خدمات علاجية مدعومة لأصحاب الهمم، تشمل التغطية التأمينية المباشرة لحاملي بطاقات «ثقة» (1) و(2)، عبر نظام الفوترة المباشرة، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 50% على العلاجات التجميلية، والعلاجات غير المشمولة بالتأمين لحاملي بطاقات «ثقة» (1) و(2) و(3) وغير المؤمَّن عليهم، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم وإعدادهم لسوق العمل بالتنسيق بين الطرفين، بما يُعزّز جاهزيتهم المهنية ويدعم مسارات تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي.